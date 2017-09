DANKO: Na Úrade pre verejné obstarávanie nie je priestor pre alibizmus

Na snímke vľavo predseda Národnej rady SR Andrej Danko odovzdal dekrét o zvolení do funkcie novozvolenému predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslavovi Hlivákovi (vpravo) 14. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. septembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) odovzdal dnes dekrét o zvolení do funkcie novozvolenému predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslavovi Hlivákovi. Hliváka za šéfa ÚVO počas tajnej voľby 78 hlasmi zvolili v stredu (13.9.) poslanci NR SR.Danko podľa svojich slov verí, že Hlivák na ÚVO zlepší procesy, ktoré zlepšiť potrebujú, bude iniciátorom potrebných zmien. Verí tiež, že Hlivák sa nebude báť rozhodovať a bude si stáť za svojimi rozhodnutiami.povedal Danko.zdôraznil nový šéf ÚVO. Pri presadzovaní zmien na úrade bude podľa svojich slov vychádzať zo svojho projektu, ktorý predložil v auguste vláde na verejné vypočutie.Hliváka si ako kandidáta na post predsedu ÚVO vybrala vláda spomedzi deviatich uchádzačov, ktorých verejne vypočula. "komentoval výber Hliváka premiér Robert Fico (Smer-SD). Kabinet sa totiž rozhodol pre kandidáta, ktorý neprichádza z prostredia samotného úradu.Hlivák je právnik, ktorý počas verejného vypočutia na Úrade vlády SR označil za tri základné piliere svojho projektu pre ÚVO -profesionalizáciu úradu, predvídateľnosť jeho konania a rozhodovania a výchovu novej generácie odborníkov v oblasti verejného obstarávania." zdôraznil Hlivák. Jeho hlavným zámerom pri budovaní vážnosti a odbornosti úradu je optimalizovať jeho fungovanie. Okrem iného by chcel vytvoriť aj stavovskú organizáciu pre verejné obstarávanie – komoru verejného obstarávania.O post predsedu ÚVO sa uchádzali aj Helena Polónyi, Martin Hasay, Matej Sliška, Matúš Džuppa, Ingrid Šikulajová, Elena Sivová, Zita Táborská a Peter Kubovič. Dvaja poslední menovaní sa zúčastnili aj na prvom kole výberu. Ani jeden z kandidátov, ktorí sa vtedy predstavili na verejnom vypočutí, však nezískal potrebný počet hlasov členov vlády. Úrad vlády preto vyhlásil opätovnú výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO s termínom do konca júla.