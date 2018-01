Danko: Vysoké príjmy europoslancov sú aj dôvodom nedôvery ľudí v EÚ

Na snímke predseda parlamentu SR Andrej Danko, archívna snímka archívna snímka Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 14. januára (TASR) – Zdanenie platu slovenských europoslancov bude témou dňa, nie je totiž možné, aby zarábali aj štvornásobne viac ako slovenský premiér. Vedie to potom k nedôvere ľudí v EÚ. V nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V politike to povedal predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS), podľa ktorého je potrebné sa zaoberať zdaňovaním aj vojenských a policajných pridelencov či veľvyslancov.povedal Danko. Mesačný plat europoslanca sa podľa neho môže pohybovať až na úrovni 16.000 eur, pričom uviedol, že plat premiéra SR je okolo 4000 eur a jeho čistý plat 2300 eur.Pri komplexnom riešení odmeňovania ústavných činiteľov a nominantov štátnej správy sa podľa neho treba pozrieť na zdanenie nielen europoslancov, ale aj niektorých ľudí na ambasádach v zahraničí.vysvetlil s tým, že je v tejto veci ešte potrebná diskusia.Líder opozičnej SaS a europoslanec Richard Sulík odmietol tvrdenia o plate 16.000 eur. Plat europoslanca sa podľa neho hýbe na úrovni 6600 eur.uviedol. Keď sa ekonomike darí, neexistuje podľa Sulíka ďalší dôvod, aby zostali platy poslancov NR SR zmrazené.podotkol. Ani slovenský premiér by podľa predsedu SaS nemal zarábať 4000 eur.Danko zároveň informoval, že sa pripravujú osobitné odvody pre obchodné reťazce z hľadiska získania zdrojov na podporu slovenských potravinárov a pôdohospodárov. V tomto smere je podľa neho vzorom Maďarsko. Predseda parlamentu podotkol, že dôležitou témou bude aj potreba reformy sociálnych dávok.Systémová zmena je podľa Danka potrebná aj v prípade zákona o politických stranách, kde je nutné nastaviť reálnu kontrolu a zodpovednosť za politické strany. Sulík však tvrdí, že kritériá sú už dnes nastavené prísne, prospel by však lepší dohľad nad ich dodržiavaním.