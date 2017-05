Dánski nacionalisti chcú plot, aký je na maďarsko-srbských hraniciach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 23. mája (TASR) - Plot z ostnatého drôtu chce vybudovať na dánsko-nemeckých hraniciach nacionalistická Dánska ľudová strana (DF). Spravodajský server hirado.hu s odvolaním sa na dánsky denník Politiken dnes uviedol, že DF sa pre takýto krok rozhodla po nedávnej návšteve maďarsko-srbského úseku hraníc.Strana skúmala spôsoby ochrany maďarských hraníc hraničnými zábranami zo žiletkového drôtu, ktoré sú osadené snímačmi pohybu i kamerami, avšak DF by chcela zaviesť aj maďarský model vpúšťania migrantov na svoje územie iba v prípade, že ich žiadosť o azyl bola predtým posúdená pozitívne.vyhlásil predseda parlamentnej frakcie DF Anders Vistisen.DF má v 179-člennej dánskej Snemovni reprezentantov 37 mandátov a jedného poslanca v Európskom parlamente z celkového počtu 13 dánskych poslancov, avšak nie je členom parlamentnej koalície pravého stredu, preto nemá veľký vplyv na osud krajiny.Podľa Vistisena je maďarský model v súlade s tým, čo by DF chcel presadiť na hraniciach Dánska s Nemeckom. Takéto kroky by konečne umožnili Dánsku poslať späť do Nemecka 95 percent migrantov.Dánsko obnovilo hraničné kontroly v januári 2016, avšak túto severskú krajinu EÚ nedávno požiadala, aby na polročné obdobie dočasne pozastavila sprísnené kontroly na nemeckých hraniciach.