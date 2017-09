DAVIS CUP: V širšej nominácii SR na Poľsko aj nováčik Molčan

Alex Molčan, archívna snímka. Foto: Facebook Foto: Facebook

Bratislava 8. septembra (TASR) - Kapitán slovenského daviscupového tímu Miloslav Mečíř zaradil do širšej nominácie na súboj 2. kola play off o zotrvanie v I. skupine euro-africkej zóny proti Poľsku aj nováčika Alexa Molčana. Informovala oficiálna stránka Slovenského tenisového zväzu (STZ).V širšom kádri figurujú aj Norbert Gombos, Lukáš Lacko, Jozef Kovalík, Andrej Martin a Igor Zelenay. Devätnásťročný Molčan sa dostal do výberu prvýkrát. V nominácii chýba Martin Kližan, ktorý v uplynulých týždňoch absentoval pre zranenie.Duel sa odohrá 15. až 17. septembra na antuke pod otvorenou strechou AEGON arény v Bratislave.