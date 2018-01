Demonštranti v Kyjeve žiadali vypátranie vrahov právničky Nozdrovskej

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 2. januára (TASR) - Vyše 200 ľudí protestovalo v utorok v centre Kyjeva a žiadalo spravodlivosť v súvislosti s vraždou právničky Iryny Nozdrovskej.Aktivisti sa zhromaždili pred prezídiom štátnej polície. Niesli transparenty s nápismiuviedla agentúra AP.Tridsaťosemročná právnička bola nezvestná od 29. decembra. Jej nahé telo objavili v pondelok v rieke v oblasti mesta Vyšhorod ležiaceho neďaleko Kyjeva. Polícia vyšetruje prípad ako vraždu, informovala agentúra UNIAN.Nozdrovská viedla kampaň za to, aby sa na slobodu nedostal Dmytro Rossošanskyj, ktorý v septembri 2015 pod vplyvom drog usmrtil autom jej 26-ročnú sestru Svitlanu Sapatinskú.Rossošanskyj je synovcom sudcu vyšhorodského okresného súdu. V máji 2017 - po dvojročnom procese - Rossošanskému, ktorý bol od spáchania činu v domácom väzení, vymeral súd sedem rokov odňatia slobody nepodmienečne. Jeho právnici sa ale proti verdiktu odvolali, poznamenala agentúra Ukrinform.Odvolací súd v Kyjeve 27. decembra zamietol udelenieRossošanskému, predĺžil mu väzbu o ďalších 60 dní a vrátil vec na prvostupňový súd. Podľa agentúry UNIAN to bolo práve Nozdrovskej úsilie, ktoré vyústilo do rozhodnutia odvolacieho súdu.