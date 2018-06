Desiatka žien v Saudskej Arábii dostala prvé vodičské preukazy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 4. júna (TASR) - Ženám v Saudskej Arábii začali tamojšie úrady v pondelok vydávať prvé vodičské preukazy. Deje sa tak zhruba tri týždne predtým, než vstúpi 24. júna do platnosti nariadenie, ktorým sa v tomto konzervatívnom kráľovstve zruší zákaz šoférovania žien, informovala agentúra DPA.Preukazy dostalo v pondelok desať saudskoarabských žien, ktoré si ich vymenili za vodičské preukazy, aké používali v zahraničí. V priebehu budúceho týždňa by úrady mali - podľa vyhlásenia ministerstva vnútra - vydať ženám zhruba 2000 ďalších preukazov.Zrušenie zákazu šoférovania žien, za ktoré už od 90. rokov lobovali Saudskoarabky i ľudskoprávni aktivisti, ohlásil saudskoarabský kráľ Salmán v septembri. V súvislosti so zákazom zadržali úrady v minulosti mnohé saudskoarabské ženy, ktoré šoférovali a prepustili ich až po tom, ako podpísali prísahu, že už vozidlá riadiť nebudú.K vydaniu prvých vodičských preukazov pre ženy došlo krátko po nedávnom zatknutí skupiny ľudskoprávnych aktivistov, medzi ktorými boli aj osoby bojujúce za právo žien riadiť motorové vozidlo či za zrušenie zákonov o opatrovníctve. Tie dávajú mužom konečné slovo pri rozhodovaní, či sa žena môže vydať, získať pas alebo cestovať do zahraničia.Podľa vyjadrenia prokuratúry je momentálne vo väzbe deväť aktivistov - päť mužov a štyri ženy - ktorí sa svojimi činmi snažili "oslabiť bezpečnosť a stabilitu kráľovstva". Ďalších ôsmich dočasne prepustili, priblížila DPA a dodala, že zadržanie aktivistov kritizovala OSN i ďalšie medzinárodné ľudskoprávne organizácie.Zrušenie zákazu šoférovania pre ženy je súčasťou reformného plánu saudskoarabského kráľovstva nazvaného Vízia 2030, za ktorým stojí vplyvný korunný princ Muhammad bin Salmán. Cieľom týchto reforiem je zlepšiť obraz kráľovstva v zahraničí, prilákať doň zahraničných investorov, či posilniť účasť žien v pracovnom procese.