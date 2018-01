DESIVÉ DIVADLO: Filipínska sopka Mayon naďalej chrlí lávu a popol

Najaktívnejšia filipínska sopka Mayon pokračovala aj v utorok chrlení fontán červenej horúcej lávy a popola. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manila 23. januára (TASR) - Najaktívnejšia filipínska sopka Mayon pokračovala aj v utorok chrlení fontán červenej horúcej lávy a popola. Úrady nariadili evakuáciu medzičasom 40.000 ľudí žijúcich v dedinách v okolí vulkánov, informovala agentúra AP.Sopka vyvrhuje lávu do výšky 700 metrov nad svoj kráter. Mohutný stĺp vulkanického popola dosahoval podľa Filipínskeho inštitútu seizmológie a vulkanológie v utorok krátko pred svitaním výšku tri kilometre.V pondelok na poludnie miestneho času bola zaznamenaná najsilnejšia erupcia odvtedy, ako sa sopka pred viac ako týždňom prebudila.V dôsledku aktivity sopky Mayon zvýšili filipínske úrady varovanie pred nebezpečnou erupciou na štvrtý z piatich stupňov. V najbližších hodinách alebo dňoch tak môže nastať explozívna erupcia charakterizovaná početnými otrasmi a pyroklastickými prúdmi. Sú to pohyblivé, skvapalnené zmesi žeravých plynov, úlomkov magmy a sopečného popola s teplotou od 100 do 800 stupňov, pohybujúce sa dolu vulkanickým svahom rýchlosťou aj niekoľkých stoviek kilometrov za hodinu, ktoré zničia všetko, čo sa im ocitne v ceste.Zároveň bola na osem kilometrov od krátera rozšírená zóna ohrozenia a nariadená evakuácia tisícov ďalších obyvateľov.Sopka Mayon vysoká 2480 metrov sa nachádza v provincii Albay na severozápade Filipín, približne 340 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Manila. Vulkán sa vďaka svojmu klasickému kužeľovitému tvaru stal vyhľadávanou atrakciou pre horolezcov a turistov, ale v uplynulých 500 rokoch vybuchol asi 50-krát, niekedy aj explozívne.Najničivejšia erupcia sa odohrala v roku 1814, keď zahynulo viac ako 1200 ľudí a mesto Cagsawa sa ocitlo pod nánosmi vulkanického bahna, z ktorého doteraz vytŕča zvonica tamojšieho kostola.Filipíny, ktoré majú asi 22 aktívnych sopiek, ležia v oblasti tzv. Ohnivého kruhu, kde je zvýšená vulkanická aktivita a vyskytuje sa tam približne 90 percent všetkých zemetrasení na Zemi.