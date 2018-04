Deti treba učiť po slovensky moderne a efektívne, tvrdí Z. Zimenová

Na archívnej snímke Zuzana Zimenová. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 22. apríla (TASR) - Deti s iným materinským jazykom ako slovenským nerozumejú veľmi dobre slovenčine. Pri nástupe do školy dostanú do rúk rovnaké učebnice ako ich po slovensky hovoriaci spolužiaci a kladú sa na ne rovnaké nároky. Tieto deti však často nerozumejú pokynom učiteľa na hodine a učivu. Jazyková bariéra je podľa nezaradenej poslankyne NR SR Zuzany Zimenovej dôvodom, prečo mávajú tieto deti horšie známky. Návrh v podobe novely školského zákona už predložila do parlamentu a poslanci by o ňom mali rokovať už na najbližšej schôdzi.Zimenová navrhuje zaviesť pre deti s iným materinským jazykom novú formu výučby slovenského jazyka.vysvetlila. V návrhu poslankyňa zaväzuje rezort školstva, aby do začiatku nového školského roka vytvorilo pre školy aj takúto možnosť výučby slovenského jazyka.Poslankyňa konštatuje, že situáciu nezlepšia ani snahy strany Most-Híd inovovať výučbu slovenského jazyka v školách pre národnostné menšiny.uviedla.Na skutočnosť, že jazyková bariéra sťažuje situáciu rómskym deťom v slovenských školách, upozorňuje opakovane aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz. Podľa Zimenovej školy nedostávajú potrebnú metodickú a didaktickú podporu v tom, aby mohli posilniť individuálny prístup k žiakom pri výučbe slovenského jazyka a zohľadniť tak ich reálne vzdelávacie potreby.dodala Zimenová.