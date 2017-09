Detroit v prípravnom stretnutí podľahol Pittsburghu, Tatar asistoval

Slovenský hokejista Tomáš Tatar. Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky prípravných zápasov NHL:

Carolina - Tampa Bay 3:4 (BUDAJ za hostí 18 úspešných zákrokov, dostal 2 góly),

Montreal - Washington 2:4,

New York Islanders - Philadelphia 3:2,

New York Rangers - New Jersey 4:3 pp,

Philadelphia II - New York Islanders II 3:2 pp,

Pittsburgh - Detroit 6:5 pp (TATAR za hostí 0+1),

St. Louis - Columbus 3:2 pp,

Winnipeg - Edmonton 1:4,

Calgary - Vancouver 3:5,

Anaheim - Arizona 1:5

New York 21. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar si v prípravnom zápase pred novou sezónou NHL pripísal asistenciu, jeho Detroit však prehral na ľade Pittsburghu 5:6 po predĺžení. Tatar mal prsty v presilovkovom góle Gustava Nyquista, švédsky útočník ním dve minúty pred koncom tretej tretiny vynútil predĺženie, v ňom ale rozhodol o triumfe obhajcu Stanleyho pohára obranca Justin Schultz.Šancu dostali v noci na štvrtok aj ďalší Slováci. Hráči Calgary v zostave s Marekom Hrivíkom nestačili na Vancouver, ktorému doma podľahli 3:5. Tampa Bay s brankárom Petrom Budajom a obrancom Erikom Černákom triumfovala na ľade Caroliny 4:3. Budaj počas prvých 40 minút čelil 20 strelám, prekonali ho iba Lucas Wallmark a Derek Ryan, po druhej tretine ho nahradil medzi žŕdkami Michael Leighton. Černák bol s 20:27 min. druhým najvyťaženejším hráčom svojho tímu, upútal aj siedmimi bodyčekmi a zaznamenal až tri plusové body. Jaroslav Halák nedostal šancu ani v jednom z dvoch prípravných duelov NY Islanders s Philadelphiou, v stretnutí v Barclays Center sedel celý zápas na striedačke Flyers 20-ročný slovenský brankár Matej Tomek.