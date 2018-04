Detroitský rodák ILLA J vystúpi už túto nedeľu v Bratislave

ILLA J EP (2007)

YANCEY BOYS album (2008)

4 PAST MIDNITE EP

EVOLUTION ako SLUM VILLAGE album(2013)

SUNSET BLVD. album (2013)

ILLA J album (2015)

YES ako SLUM VILLAGE album (2015)

HOME album (2017)

plus výberovka DIRTY SLUMS a DIRTY SLUMS 2 so skupinou SLUM VILLAGE



Videoklipy:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 16. apríla 2018 (WBN/PR) - Hudobník ILLA J, syn opernej speváčky a džezového hudobníka, sa predstaví slovenskému publiku už 22. apríla 2018 . Najmladší zo štyroch súrodencov a brat legendárneho hip-hopového producenta a rapera J DILLA predstaví svoju tvorbu v Bratislave v klube Hopkirk. Jeho hudobný odkaz poteší fanúšikov kvalitnej soulovej hudby a skvelého prepojenia spevu s rapovaním.ILLA J nebol vždy zameraný výhradne na hudbu. Predtým ako našiel svoje miesto v hudobnom svete hral basketbal a jeho plány byť športovým profesionálom zmenila až bratova smrť. ILLA J začal pracovať s bratovým nevydaným hudobným materiálom a tak v roku 2008 vznikol kvalitný album Yancey Boys vydaný v Delicious Vinyl Records.Súčasné európske turné HOME European Tour Part 2 je reakciou na úspešný prvý diel európskych koncertov k jeho tretiemu albumu Home. Určite predstaví úspešné skladby z tohto vydareného diela ako napríklad „Sam Cook“, „7 Mile“, „Home“, ale aj „Universe“, „We Here“, či jedna z prvých jeho skladieb „Sounds Like Love“. Má veľmi rád komunikáciu s publikom, jeho inštrumentálny prejav si vychutnáva a nabíja ho atmosféra klubového prostredia. Svojich slovenských fanúšikov osobne pozýva Určite kvalitný klubový koncert prichádza do Bratislavy a ty sa ho môžeš zúčastniť 22.apríla 2018 o 21:00 hodine v klube Hopkirk, brány klubu sa otvoria pred ôsmou.Tvorba / diskografia:ILLA J - HOMEILLA J – SOUNDS LIKE LOVE feat. DEBI NOVAILLA J – 7 MILEILLA J – UNIVERSEILLA J – SAM COOKILLA J - R U LISTENINILLA J – WE HERE