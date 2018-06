Detský svet v srdci Petržalky otvoril svoje brány

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 14. júna (WBN/PR) - V sobotu 9.júna slávnostne otvorili v mestskej časti Petržalka detské ihrisko s názvom Detský svet. Ihrisko sa nachádza medzi Rusovskou cestou a Gessayovou ulicou v krásnom prostredí Chorvátskeho ramena oproti Petržalka City.Detský svet je prvou časťou plánovaného Mestského parku Petržalka City ako súčasti Centrálneho parku Petržalky. Slávnostné otvorenie bolo zahájené príhovormi JUDr. Iva Nesrovnala, primátora hlavného mesta Bratislavy, MUDr. Ivety Plšekovej, námestníčky primátora hlavného mesta a developera projektu, Ing. Juraja Richtera.„Som rád, že sa mi darí Bratislavčanom niečo vracať. Vždy sa totiž pýtame firiem, čo z toho budú mať v prvom rade Bratislavčania, až potom sa bavíme o projekte. Rád by som sa poďakoval aj firme Petržalka City, ktorá s nami spolupracuje a mestskej časti Petržalke. Robíme to hlavne pre ľudí, pre nás všetkých, aby sa naše deti mali kde bezpečne a na úrovni 21. storočia hrať.“- povedal na úvod JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta Bratislavy.„Hovorí sa, že po daždi vyjde Slnko, preto sa veľmi teším, že po tom období, kedy toto miesto, ktoré bolo zakliate ako princezná sa konečne odklialo a my sme v ňom otvorili tento nádherný detský park. Veľký sen Petržalčanov, že v okolí Chorvátskeho ramena sa môže vyvinúť najdlhší a najväčší park v Bratislave, sa môže stať skutočnosťou. Dúfam, že aj tí, ktorí prídu po nás, budú toto územie ďalej rozvíjať,“ dodala námestníčka primátora hlavného mesta, MUDr. Iveta Plšeková.Úsmev na tvárach detí vyčaroval šašo Ľuboš, obľúbená hudobná skupina PaciPac a pre našich najmenších boli pripravené i tvorivé dielne, maľovanie na tvár, balónová show a mnoho ďalších atrakcií. Deti spoločne skladali „Kamarátske puto“ - reťaz zo zelených srdiečok, ktoré sú symbolom projektu Petržalka City. Táto aktivita odzrkadľovala hlavnú myšlienku podujatia – Najlepšieho priateľa nájdeš v DETSKOM SVETE.Detský svet je oddnes otvorený pre verejnosť. Tešíme sa na Vašu návštevu!Viac informácií nájdete na FB Detský svet Petržalka City