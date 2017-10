Detvianski poslanci pristúpia k predaju pozemkov pre spoločnosť Punch

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Detva 17. októbra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Detve zobralo dnes na vedomie informáciu o spoločnosti Punch Corporation NV a jej investičnom zámere vybudovať v meste nový závod. Zastupiteľstvo zároveň deklarovalo maximálnu podporu pri príprave investičného zámeru spoločnosti s tým, že k riešeniu majetkových požiadaviek investora v priemyselnom parku Detva – Trstená dôjde po predložení zámeru na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Pre TASR to uviedla hovorkyňa Mestského úradu v Detve Zuzana Juhaniaková.Zastupiteľstvo zároveň po viac ako troch hodinách rokovaní k tomuto bodu odporučilo primátorovi pokračovať v nich so spoločnosťou Punch Precision Detva, s.r.o., o realizácii investičného zámeru a v spolupráci s ním pripraviť návrh kúpnej zmluvy s možnosťou odstúpenia v prípade negatívneho rozhodnutia posudzovania vplyvov na životné prostredie. Termín stanovili najneskôr do 15. novembra 2017.Ako hovorkyňa ďalej uviedla, investor v diskusii, ktorá predchádzala konečnému uzneseniu, naznačil, že má v prípade neúspešného rokovania v Detve aj iné varianty (v iných mestách). Taktiež uviedol, že predlžovanie procesu schvaľovania mu spôsobuje komplikácie v investičných plánoch a dlhé odkladanie schválenia by pre neho nebolo možné. Záujem spolupracovať s Detvou a ponúknuť prácu domácim obyvateľom však zdôraznil.Punch má v Detve po dokončení výstavby nového závodu v priemyselnom parku v časti Trstená vytvoriť okolo 350 pracovných miest. Má ísť o plochu približne desať hektárov. Spoločnosť chce začať výstavbu na budúci rok a v tom istom roku ju aj ukončiť.Belgická skupina Punch Automotive patrí k svetovým lídrom v produkcii automatických prevodoviek pre automobilový priemysel. Podľa primátora Detvy Jána Šufliarského v novom závode má vzniknúť dodatočných ešte viac ako 200 pracovných miest a to príchodom ďalšej spoločnosti, ktorá si má od firmy Punch časť výrobného závodu prenajať.Súčasťou investície má byť aj priemyselný vývoj nových produktov a výrobných nástrojov, kde nájde uplatnenie 30 konštruktérov s vysokoškolským technickým vzdelaním. Zámerom investora je v budúcnosti spolupracovať so školami na projektoch duálneho vzdelávania a praxe a svojich výskumno-vývojových aktivitách aj so slovenskými vysokými školami a vedeckými inštitúciami.