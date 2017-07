Diaľničiari budú opravovať vozovku na D1 a D2 v Bratislave

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 8. júla (TASR) - Vodiči by v najbližších dňoch mali počítať s dopravnými obmedzeniami na D1 a D2 v Bratislave. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) totiž bude na niektorých úsekoch opravovať vozovku.Opravy prebiehajú na D1 medzi križovatkami Bajkalská a Gagarinova v ľavom jazdnom páse vo vonkajšom jazdnom pruhu od 7. júla od 21.00 h do 9. júla do 16.00 h. V opačnom smere to bude taktiež vonkajší jazdný pruh a to od 14. júla od 22.00 h do 17. júla do 04.00 h.Ďalšie opravy budú prebiehať na D1 v ľavom jazdnom páse, v druhom pruhu z ľavej strany jazdného pásu medzi križovatkami Pečňa a Viedenská cesta a to od 21. júla od 19.00 h do 23. júla do 16.00 h.Na diaľnici D2 diaľničiari budú opravovať vozovku v pravom jazdnom páse, vonkajšom jazdnom pruhu v križovatke Pečňa od 21. júla od 22.00 do 23. júla do 15.00 h.Nakoniec budú opravy prebiehať na D1 v ľavom jazdnom páse, v strednom jazdnom pruhu na vjazde do Bratislavy v smere zo Senca od dňa 28. júla od 19.00 h do 30. júla do 16.00 h.