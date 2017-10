Diaľničiari pokračujú s jesenným servisom vo viacerých tuneloch

Tunel Sitina. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje v realizácii pravidelného jesenného servisu a kontroly diaľničných tunelov. Po Bôriku, Šibeniku a Horelici sú na rade Sitina, Branisko, Svrčinovec a Poľana. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.spresnila Michalová.Podľa jej slov budú práce v tuneloch Svrčinovec a Poľana na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité prebiehať oddnes 22.00 h a potrvajú do 15. októbra do 22.00 h.Práce v tuneli Sitina na diaľnici D2 Lamač – Staré grunty sú naplánované od 13. októbra 22.00 h do 14. októbra do 10.00 h, od 14. októbra 22.00 do 15. októbra do 10.00 h a od 15. októbra 22.00 h do 16. októbra 04.00 h. Ide o čiastočnú uzáveru tunela - uzavretý bude ľavý (rýchly) jazdný pruh v ľavej i pravej tunelovej rúre. Maximálna povolená rýchlosť bude znížená na 60 kilometrov za hodinu.Ďalšia fáza prác v tuneli Sitina prebehne v dňoch 20., 21., 22., 27., 28. a 29. októbra, opäť vždy so začiatkom o 22.00 h a s ukončením o 10.00 h nasledujúceho dňa, okrem 23. a 30. októbra, keď práce sa skončia o 04.00 h.Doprava bude podľa informácií NDS presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.