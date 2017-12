Dielo Stratený raj od Johna Miltona sa dočká slovenského prekladu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Košice 25. decembra (TASR) - Jedno z najvýznamnejších diel svetovej literatúry – biblický epos Johna Miltona Stratený raj – sa po 350 rokoch od svojho knižného debutu dočká slovenského prekladu. TASR o tom informoval Marián Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach.Na prácu súvisiacu s prebásnením anglického diela do slovenčiny sa podujal literárny vedec, básnik a prekladateľ, v súčasnosti prodekan FF UPJŠ v Košiciach Marián Andričík. Myšlienku preložiť toto dielo v sebe nosil vyše 25 rokov.spomína Andričík a dodáva, že v tom čase sa ešte necítil na to dostatočne pripravený.povedal.Dôvodov, prečo sa za 350 rokov na Slovensku nenašiel nik, kto by preložil Stratený raj do slovenčiny, môže byť podľa Mariána Andričíka niekoľko.vysvetlil Andričík.Konkrétny termín vydanie prekladu uviesť nevie, podľa jeho slov totiž samotný preklad je len časť práce.odhaduje Andričík.Stratený raj (v origináli Paradise Lost) je rozsiahla epická báseň, ktorá pozostáva z 12 kníh a 10.565 veršov písaných blankversom - náročným jambickým nerýmovaným veršom. Knižne bola prvýkrát vydaná v roku 1667 v Londýne. John Milton počas jej písania postupne strácal zrak, až napokon celkom oslepol. Dielo bolo v rokoch 1732 až 1900 na zozname kníh, ktoré katolícka cirkev zakázala čítať. Do češtiny bolo preložené v rokoch 1811 (Josef Jungmann) a 1911 (Josef Julius David).