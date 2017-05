Dievčatá nechcú študovať vedu a technológie

Foto: Microsoft Foto: Microsoft

Bratislava 12. mája (OTS) -Fakt, že záujem o vedu a technológie u tínedžeriek klesá, bol známy už predtým. Kedy sa však presne začína vytrácať?uviedla, manažérka komunikácie spoločnosti Microsoft.V celoeurópskom porovnaní sa najskôr o vedu a technológie začínajú zaujímať dievčatá v Rusku (v desiatich rokoch). V Poľsku sa záujem začína v dvanástom roku života, ale výrazne stúpa v šestnástich rokoch a nikdy neklesne pod európsky priemer. Výsledky európskeho prieskumu vrátane interaktívnej infografiky nájdete tu Vláda, učitelia a rodičia majú na Slovensku aj v Európe k dobru priemerne štyri až päť rokov na to, aby dokázali zvrátiť klesajúci záujem dievčat o tieto dôležité predmety (medzi 12 a 16 rokmi). Hoci po dovŕšení 16. narodenín záujem o STEM predmety opäť rastie, nikdy sa už nevráti na pôvodnú hodnotu pred vekom 12 rokov.dodala Lenka Čábelová. Dôvodom straty záujmu môže byť aj prechod z prvého na druhý stupeň školy, zmena prostredia a učiteľov a proces dospievania.Podľa docentky, z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pritom dievčatá v STEM dosahujú rovnaké alebo lepšie výsledky než chlapci. V IT Fitness Teste1, ktorý realizuje na Slovensku už šiesty rok, pravidelne víťazili dievčatá.O budúcnosti v odboroch STEM by mali podľa nej s dievčatami hovoriť aj rodičia, aby búrali stereotypy. Firmy a inštitúcie zase môžu prispieť k plastickejšej predstave dievčat o budúcom zamestnaní vo vede a technológiách.Podľa OECD iba jeden z piatich absolventov odboru počítačových vied v 35 európskych krajinách je žena. Ide o obrovský nevyužitý potenciál a jeden z hlavných problémov pre súčasný aj budúci trh práce: Európa môže podľa Európskej komisi e v roku 2020 čeliť nedostatku až 900-tisíc kvalifikovaných IT pracovníkov.uviedol, analytik nezávislého Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS.„Aj keď ženy boli priekopníčkami počítačovej vedy – napríklad prvý počítačový algoritmus navrhla a napísala pred 200 rokmi Ada Lovelaceová –, dnes táto oblasť viac oslovuje mužov. V Microsofte dlhodobo podporujeme zapojenie žien do technológií, pretože je to dôležité pre ne, pre IT spoločnosť aj pre ekonomiku ako celok. Máme množstvo projektov, ktorých cieľom je ukázať dievčatám a ženám, že pomocou technológií môžu zmeniť svet v akomkoľvek odbore. Najdôležitejšie je začať búraním predsudkov a stereotypov, ktoré v tejto oblasti existujú,“ uviedla Biljana Weber, generálna riaditeľka spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.Unikátny prieskum spoločnosti Microsoft: Prečo európske dievčatá neštudujú vedu? zahrnul jedenásť európskych krajín: Slovensko, Českú republiku, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Írsko, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Rusko a Veľkú Britániu. Výsledkom je jedinečná štúdia, ktorá sa zatiaľ v Európe v takomto rozsahu nerealizovala. Microsoft sa spojil s odborníkmi v tejto oblasti, zrealizovali rešerš literatúry, zorganizovali skupinové diskusie s 54 dievčatami v deviatich krajinách a kvantitatívny prieskum medzi 11 500 dievčatami v 11 krajinách. Na účely výskumu bol pojem STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) definovaný (a vysvetlený účastníkom prieskumu) ako prírodné vedy (vrátane biológie a medicíny), technológie, inžinierstva (vrátane dizajnu) a matematika.Ak máte záujem o ďalšie informácie o spoločnosti Microsoft, navštívte, prosím, naše press centrum