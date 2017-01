Digitálne rozhlasové vysielanie by mohlo začať od roku 2019

Na snímke je rozhlasové štúdium. Foto: Martin Ferenčík Foto: Martin Ferenčík

Bratislava 11. januára (TASR) - Digitálne rozhlasové vysielanie by sa na Slovensku mohlo začať v rokoch 2019 až 2021. Počíta s tým stratégia jeho zavádzania, ktorú dnes schválila vláda. S experimentálnym vysielaním už začali spoločnosti Towercom a Avis. Prechodom na digitálne vysielanie by sa mala odstrániť hlavná technická prekážka rozvoja rozhlasového vysielania, ktorou je nedostatok frekvencií." píše sa v stratégii z dielne ministerstva dopravy.Dôležitú úlohu v procese prechodu bude podľa stratégie zohrávať vytvorenie atraktívneho a účinného právneho rámca, prípadne zavedenie ďalších stimulov, a to aj finančných. Už súčasný zákon o vysielaní a retransmisii umožňuje digitálne rozhlasové vysielanie, ako aj obmedzovanie analógového vysielania, budú však potrebné ďalšie legislatívne zmeny.konštatuje sa v materiáli.Prechod z analógového na digitálne vysielanie sa má realizovať v troch fázach. Prípravná fáza má predpokladané obdobie na roky 2017 až 2019, v druhej fáze sa počíta so začiatkom digitálneho vysielania (2019 – 2021) a v tretej s postupným prechod od analógového na digitálne vysielanie (2022 – 2026). V nej ministerstvo pripraví aktualizáciu stratégie v závislosti od stavu digitalizácie. Súčasťou bude návrh termínu na úplné vypnutie analógového pozemského rozhlasového vysielania, o ktorom definitívne rozhodne vláda.Pozemské digitálne rozhlasové vysielanie v Európe a vo svete - pravidelné vysielanie T-DAB / T-DAB+ je v súčasnosti zavedené v 19 krajinách sveta, z toho v Európe v pätnástich.