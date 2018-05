Diplomati Európy a Iránu majú plán na záchranu jadrovej dohody

Na snímke zľava šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Federica Mogheriniová a iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf počas stretnutia ministrov zahraničných vecí Británie, Francúzska, Nemecka a Iránu s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s odstúpením USA od dohody o iránskom jadrovom programev Bruseli 15. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 16. mája (TASR) - Európske veľmoci a Teherán sa v utorok na stretnutí v Bruseli zaviazali, že budú spoločne pracovať na záchrane iránskej jadrovej dohody z roku 2015 aj napriek odhodlaniu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ju zničí.Šéfka diplomacie Európskej únie Federica Mogheriniová a ministri zahraničných vecí Francúzska, Británie a Nemecka po rozhovoroch s iránskym partnerom Mohammadom Džavádom Zarífom uviedli, že snahy o záchranu jadrovej dohody zamerané na ekonomické, obchodné a bankové záležitosti by mohli vyústiť dopovedala Mogheriniová po stretnutí v Bruseli.vyhlásila v utorok večer šéfka diplomacie EÚ, ktorú citovala tlačová agentúra AP.Nemecko, Francúzsko a Británia sú signatármi historickej jadrovej dohody z roku 2015, ktorej cieľom je zabrániť Iránu vo vývoji jadrových zbraní výmenou za zrušenie ekonomických sankcií. Spojené štáty odstúpili od dohody minulý týždeň a tvrdili, že na Irán uvalia prísne ekonomické sankcie.Mogheriniová uviedla, že čoskoro sa začnúo príslušných finančných a ekonomických záležitostiach, ako sú bankové transakcie a ropa, a že na budúci týždeň sa vo Viedni stretnú námestníci ministrov zahraničných vecí z troch európskych krajín aj Iránu.dodala Mogheriniová.Iránsky minister Zaríf vyhlásil:EÚ podniká najnovšie kroky v nádeji, že diplomacia a prísľub ekonomických výhod presvedčia Irán, aby dodržiaval jadrovú dohodu, ktorá je podľa Európy základom pre bezpečnosť.vyhlásil nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.Európski diplomati zároveň nechcú byť ľahkovážni a upustiť od tém, na ktoré majú s Teheránom rozdielne názory, vrátane jeho úlohy v sýrskom konflikte.uviedol britský minister zahraničných vecí Boris Johnson.Na konci dlhého dňa diplomatických stretnutí s ním súhlasila aj Mogheriniová.vysvetlila šéfka diplomacie EÚ.Trumpovo odstúpenie od jadrovej dohody ohrozuje nielen samotnú dohodu, ale hrozba sankcií môže nepriaznivo postihnúť európske firmy obchodujúce s Iránom.Európska komisia skúma opatrenia na obranu pred zavedením akýchkoľvek amerických sankcií, ktoré by poškodili európske podniky. Komisia podľa očakávania predstaví tieto opatrenia lídrom EÚ v stredu na summite v bulharskej Sofii.Medzi nimi bude zrejme aj také opatrenie, ktoré v podstate európskym spoločnostiam zakáže rešpektovať americké sankcie, ak by tieto sankcie mohli poškodiť záujmy EÚ, najmä obchodovanie a pohyb kapitálu.