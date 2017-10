Diskusiám o peniazoch v partnerskom vzťahu sa nevyhýbajte

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Aj keď sú peniaze jednou z najviac diskutovaných spoločenských tém, v partnerskom vzťahu sa jej partneri vyhýbajú. Veľa dvojíc pred vstupom do manželstva nielenže nepozná príjmy svojho partnera, ale ani nevie koľko a na čo partner peniaze míňa. Podľa prieskumu Nadácie PARTNERS má úplný prehľad o výdavkoch partnera len necelá štvrtina domácností, pritom viac než polovica funguje na spoločnom účte.Podľa odborníkov je to v manželstve podobné ako pri podnikaní - ak majiteľ netuší, aké má príjmy a výdavky, je len otázka času, kedy firmu zatvorí. Základom zdravých manželských financií je preto dôkladný prehľad o finančných tokoch v domácnosti."Klientom ako prvé radím, spísať spoločné príjmy aj výdavky. Následne si treba stanoviť ciele, čo treba kúpiť alebo zariadiť v blízkej budúcnosti. Prehľad im ukáže, koľko peňazí majú spolu k dispozícii a koľko budú potrebovať, aby domácnosť fungovala bez zaváhania," vysvetľuje Matej Kovařík z PARTNERS GROUP SK.To, ako sú na tom partneri finančne, podľa Kovaříka, by malo byť jasné ešte pred vstupom do manželstva. Aj keď sa hovorí, že manželstvo by malo obstáť nielen v dobrých, ale i tých horších časoch, je dobré vedieť vopred, do čoho partneri vstupujú a aké finančné návyky do spoločnej domácnosti prinášajú. "Chaos pri spoločnom hospodárení hrozí najmä vtedy, ak nie sú nastavené jasné pravidlá a partneri odmietajú prevziať zodpovednosť za zlé finančné rozhodnutia," vysvetľuje odborník. Preto je potrebné rozdeliť jednotlivé úlohy a nastaviť si očakávania partnerov.Dôvera je základ každého fungujúceho vzťahu. Ak sa partneri rozhodnú pre oddelené účty, je to v poriadku, ale s možnosťou vzájomného nahliadnutia do účtov."Ak sa rozhodnete pre oddelené účty, založte si aj jeden spoločný - rezervný účet, na ktorom si budete mesačne odkladať vopred dohodnutú čiastku a vytvárať finančnú rezervu. Veľmi dôležité je, aby tieto financie boli oddelené od vášho bežného účtu. Na rezervnom účte máte mať odloženú železnú rezervu na neočakávané situácie, mimoriadne výdavky a spoločné ciele. V prípade, že dostanete odmenu v práci, takisto ju odložte na tento rezervný účet," radí Kovařík.