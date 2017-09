Divadelná Nitra 2017: Právo na šťastie odštartovalo 26. ročník festivalu Divadelná Nitra

Nitra 22. septembra – Inscenácia Právo na šťastie odštartovala dnes večer 26. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Tvorba Slováka Pavla Lišku, rodáka zo Skalice, ktorý pred 25 rokmi odišiel do USA, mala na slovenských divadelných doskách svoju premiéru. „Unikátne dielo vzniklo v spolupráci umeleckého dua Liška – Copperová z newyorského Nature Theater of Oklahoma, ktoré je jedným z najznámejších divadelných mien na scéne off Broadway, a medzinárodného tanečného divadla EnKnapGroup zo slovinskej Ľubľany. Autor priam tarantinovským štýlom skúma a ironizuje americký sen,“ informovala Zuzana Kizáková z organizačného štábu. Na slávnostnom otvorení festivalu sa zúčastnil minister kultúry Marek Maďarič, ktorý prevzal nad podujatím záštitu.



Medzinárodný festival Divadelná Nitra ponúkne počas piatich dní 14 predstavení a 40 akcií v sprievodnom programe. V hlavnom programe si diváci budú môcť pozrieť päť inscenácií z Belgicka, Českej republiky, Grécka, Poľska, zo Slovinska a Spojených štátov amerických a päť inscenácií zo Slovenska. Nosnou témou tohtoročnej Divadelnej Nitry je #Fundamentals, základné hodnoty života človeka a spoločnosti.



Jedna z najvýznamnejších medzinárodných aktivít v oblasti kultúry na Slovensku sa koná v Nitre koncom septembra každoročne od jesene 1992. Je výberovou nesúťažnou prehliadkou európskeho, predovšetkým činoherného divadla, prístupnou tanečnému, pohybovému, hudobnému, bábkovému i výtvarnému divadlu, vyhľadáva netradičné, inovatívne a inšpiratívne scénické diela, oboznamuje s novými tendenciami a s novými menami tvorcov. Festival dáva priestor iným druhom umenia a prezentácii regionálnych kultúrnych aktivít.



Základným poslaním festivalu je podľa organizátorov prostredníctvom špičkového umenia zo zahraničia obohacovať kultúrnu ponuku na Slovensku, prehlbovať povedomie slovenskej verejnosti o rozmanitosti európskej kultúry a domácemu profesijnému prostrediu poskytovať impulzy k jeho ďalšiemu rozvoju, ako aj možnosti prezentácie v medzinárodnom kontexte. Divadelná Nitra funguje ako dôležitá platforma kultúrnej výmeny v rámci Európy, predovšetkým medzi jej Východom a Západom. Pre mnohé európske krajiny znamená často jedinú možnosť prezentácie ich divadelného umenia na Slovensku. Počas svojej existencie festival Divadelná Nitra predstavil inscenácie z 31 krajín.



Festival sa programovo venuje neformálnemu vzdelávaniu a práci s publikom. Atmosféru otvorenosti, slobody a plodnej výmeny názorov oceňujú predovšetkým mladí ľudia, ktorí sú hlavnou cieľovou skupinou festivalu. Dôležitou skupinou sú aj profesionáli – kritici, publicisti, riaditelia festivalov, tvorcovia scénických diel zo Slovenska i zo zahraničia.

