Divadlo J. Záborského v Prešove uvedie v premiére čiernu komédiu Kati

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Prešov 19. apríla (TASR) – Hru Kati, ktorej autorom je írsky dramatik Martin McDonagh, uvedie v piatok 20. apríla v premiére na Malej scéne Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove. Režisér Michal Náhlík ju radí medzi čierne komédie. Pre expresívne výrazy a svojský humor by ju nemali vidieť diváci mladší ako 18 rokov.Dráma vznikla v roku 2015. Príbeh o poslednom britskom katovi, ktorý si po zrušení trestu smrti otvorí krčmu, po prvý raz uviedli v londýnskom The Royal Court Theatre. V DJZ bude mať slovenskú premiéru.Korenistý slovník si vyžiadali scény v krčme či vo väzení. Náhlík uviedol, že slovenčina je veľmi skúpa na argot.uviedol režisér.Postavu kata (Harry Wade) zveril režisér Igorovi Kasalovi, ktorý si vykonáva svoje povolanie a popravuje zločincov, niekedy aj nevinných. V jeho krčme sa stretáva partia štamgastov. Obsluhuje ich jeho manželka (Alice), ktorú hrá Valéria Furješová. Rolu dcéry (Shirley) dostala Gabriela Očkajová. V ďalších postavách diváci uvidia Lukáša Šeptáka a Mateja Erbyho.Náhlík doplnil, že napriek úsmevným scénkam sú Kati hrou o spravodlivosti.zdôraznil.Scénu a kostýmy navrhla Anita Szőkeová. Režisér vyzdvihol atmosféru, ktorú sa jej podarilo do predstavenia dať. Text preložila Zuzana Šajgalíková. Dramaturgicky spolupracovala Alžbeta Verešpejová.