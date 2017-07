Djokoviča sužuje problémový lakeť: Toto mu teraz reálne hrozí

Na snímke srbský tenista Novak Djokovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 24. júla (TASR) - Novaka Djokoviča čaká dlhší odpočinok od tenisu. Dôvodom sú pretrvávajúce problémy s pravým lakťom, ktoré ho trápia už rok a pol. Denník Sportski Žurnal v tejto súvislosti informoval, že srbskému tenistovi hrozí vynechanie záverečného grandslamového turnaja roka US Open.Periodikum sa oprelo o vyhlásenie lekára Zdenka Milinkoviča, ktorý absenciu 30-ročného Djokoviča odhadol na šesť až dvanásť týždňov. Pre dvanásťnásobného grandslamového šampióna by to bola prvá sústavná absencia z okruhu. V uplynulej dekáde patril stabilne k najlepším hráčom. Prvý zo šiestich titulov na Australian Open získal v roku 2008, od Wimbledonu 2015 po Roland Garros 2016 triumfoval na štyroch turnajoch veľkej štvorky za sebou. Odvtedy však čaká na celkové grandslamové víťazstvo.Na tohtoročnom Wimbledone skrečoval štvrťfinálový duel proti Čechovi Tomášovi Berdychovi.