Dlhá a studená zima znížila nemecké zásoby plynu na kritickú úroveň

Berlín 17. februára (TASR) - Dlhá a studená zima v Nemecku stlačila zásoby plynu v zásobníkoch distribučných spoločností na nebezpečne nízku úroveň. A ich vyprázdňovanie pokračuje rýchlym tempom. Podľa údajov Európskeho združenia prevádzkovateľov plynojemov tie sú z dvoch tretín prázdne.V Nemecku za posledných osem týždňov klesli rezervy paliva na 36 %. V Holandsku ich zostala k dispozícii len štvrtina, v Maďarsku a Rumunsku iba 20 %.Tohtoročná zima sa veľmi podobá zime pred štyrmi rokmi. Uviedol to vo svojej správe distribútor plynu Uniper, ktorý sa odštiepil od nemeckého energetického koncernu E.ON.Zásoby plynu sú teraz také nízke, ako bývajú na konci marca. Na začiatku zimy sa nachádzalo palivo na rekordne vysokej úrovni. V niektorých západných krajinách však zásoby plynu ovplyvnil jeho predaj do Talianska, Veľkej Británie a krajín východnej Európy. Viac plynu sa však túto zimu spálilo aj v plynových elektrárňach.Palivo z Ruska tečie k západným odberateľom aj napriek konfliktu na Ukrajine plynulo.Vláda a dodávatelia plynu v Nemecku sa zo súčasnej situácie poučili. S veľkými odberateľmi sa podpísali dodatky k zmluvám, podľa ktorých v prípade nedostatku paliva ich odpoja od rozvodnej siete ako prvých. V kritickej zásobovacej situácii sa budú zabezpečovať predovšetkým domácnosti. Začína sa diskutovať aj o tom, že o strategické rezervy plynu by sa mal postarať štát.