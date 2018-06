Dlhoročná asistentka Jiřího Menzela verí, že sa herec uzdraví

Jiří Menzel, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Praha 13. júna (TASR) - Český oscarový režisér Jiří Menzel (80) sa od konca mája zotavuje v Rehabilitačnej nemocnici v Beroune z následkov vlaňajšej meningokovej infekcie pravdepodobne z klimatizácie lietadla, po ktorej sa musel v druhej polovici novembra podrobiť po kolapse doma urgentnej, niekoľkohodinovej operácii hlavy v Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe-Střešoviciach. Práve do Berouna ho previezli z iného rehabilitačného pracoviska v českej metropole.Ako uviedla podľa internetového vydania denníka Blesk umelcova dlhoročná asistentka Míla Řádová (67), ktorá sa pri starostlivosti o prominentného pacienta strieda s jeho manželkou Olgou, po trojmesačnom pobyte v pražskom rehabilitačnom zariadení Na Malvazinkách nevidela posun v jeho zdravotnom stave. Teraz registruje jeho zlepšenie.V Beroune sa Menzelovi hoja aj preležaniny na chrbte, s ktorými ho tam prijali.spomína na to Řádová.Jiří Menzel je stále prislabý, aby chodil, takže všetci, ktorí za ním cestujú, mu varia a nosia domácu stravu, českú kuchyňu a hlavne výživné bujóny. Poriadny vývar má režisér veľmi rád a nepohrdne ani čerstvými džúsmi, prezradila žena, ktorá je v Menzelovom blízkom okolí už od roku 1989.Za najúčinnejší liek pre Jiřího Menzela považuje však jeho dobrá znalkyňa návštevy manželky Olgy s oboma dcérkami.Míla Řádová pôsobila v minulosti aj ako asistentka Seana Conneryho, otca Angeliny Jolieovej, herca Jona Voighta, či Barbry Streisandovej, s ktorou sa priatelí dodnes.Pani Míla je podľa vlastných slov presvedčená, že sa režisér uzdraví." dodala.Pražský rodák získal v roku 1966 Oscara za film Ostře sledované vlaky a ďalšiu nomináciu na prestížne ocenenie Americkej filmovej akadémie si vyslúžil v roku 1985 za komédiu Vesničko má středisková. Súčasťou jeho filmografie sú aj snímky ako napríklad trezorový film Skřivánci na niti ocenený po desaťročiach na Berlinale, Postřižiny, Na samotě u lesa alebo Obsluhoval jsem anglického krále ocenený Českým levom.Menzel má úctyhodnú zbierku trofejí z filmových festivalov v rôznych končinách planéty - od Benátok a Berlína cez Montreal a San Francisco až po San Sebastián, a to vrátane Zlatej kamery za celoživotné dielo z festivalu Art Film v Trenčianskych Tepliciach.Naposledy vo februári 2018 sa jej rady rozšírili o cenu Kamera Berlinale, ktorú v Menzelovom mene prevzal na festivale v nemeckej metropole rakúsky herec Peter Simonischek - jeho partner z nedávno nakrúteného filmu Tlmočník slovenského režiséra Martina Šulíka.Režisér spolupracoval s viacerými známymi pražskými divadelnými scénami vrátane Vinohradského divadla alebo Činoherného klubu, ale je uznávanou veličinou aj za hranicami ČR. V Štátnom divadle v Košiciach pripravil vlani inscenáciu Verdiho opery Falstaff, v Maďarsku ho poznajú i z účinkovania vo viacerých tamojších filmových produkciách i zo spolupráce s divadlom Józsefa Katonu v Budapešti. Pedagogicky pôsobil na Britských ostrovoch.