Dnes je Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 17. októbra (TASR) - Obchodovanie s ľuďmi, označované za jednu z foriem novodobého otroctva, sa považuje za trestný čin. Po predaji zbraní a drog, podľa odborníkov na kriminalitu, veľmi výnosný. Na problematiku obchodovania s ľuďmi, na nové formy novodobého otroctva upozorňuje Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý pripadá na 18. októbra.Najčastejšie sa obchoduje s ľuďmi so zámerom ich pohlavného zneužívania (prostitúcia), avšak využívajú sa aj na domáce práce, nútené roboty alebo na odber orgánov.Prvý Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa konal 18. októbra 2007 z iniciatívy Európskej komisie.Rada Európy prijala 3. mája 2005 Dohovor o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Cieľom dohovoru, ktorý nadobudol platnosť 1. februára 2008, je zabrániť obchodovaniu s ľuďmi, chrániť obete a trestne stíhať obchodníkov s ľuďmi. Uplatňuje sa na všetky formy obchodovania s ľuďmi (národné alebo medzinárodné, spojené alebo nespojené s organizovaným zločinom) a vzťahuje sa na všetky obete obchodovania s ľuďmi (ženy, mužov a deti) a všetky formy vykorisťovania. Dohovor zahŕňa aj opatrenia na podporu partnerstiev s občianskou spoločnosťou a medzinárodnej spolupráce.Na Slovensku je gestorom problematiky obchodovania s ľuďmi Ministerstvo vnútra SR. Slovensko poskytuje podporu a ochranu obetiam obchodovania s ľuďmi prostredníctvom špecializovaného programu od roku 2007, informovalo ministerstvo na svojej webovej stránke.Od 15. decembra 2014 prevádzkuje Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 Slovenské krízové centrum Dotyk. Dovtedy ju prevádzkovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), a to od 1. júla 2008 do 15. decembra 2014.Zdroje a viac: www.contrelatraite.org, www.fenetreeurope.com, www.osce.org/secretariat/trafficking, www.icmpd.org/news-centre/official-statements/18-october-is-eu-anti-t rafficking-day/, www.oicem.org/18-octobre-journee-europeenne-contre-la-traite-des-etre s-humains-3/, https://rm.coe.int/16805d58ce, www.kinderschutz.ch, www.18oktober.ch/fr, www.minv.sk, www.iom.sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi/narodna-linka-0800 -800-818, www.novodobiotroci.sk, www.dotyk.sk