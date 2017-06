Dni Banskej Bystrice odštartovali kultúrne leto

Na snímke pohľad na Námestie SNP počas vínneho festivalu Vínšpacírka na Námestí SNP v Banskej Bystrici 29. apríla 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Na snímke pohľad na Námestie SNP počas vínneho festivalu Vínšpacírka na Námestí SNP v Banskej Bystrici 29. apríla 2017. Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 16. júna (TASR) – V meste pod Urpínom odštartovalo dnes tradičné Banskobystrické kultúrne leto spojené s Dňami mesta Banská Bystrica, ktoré má na Námestí SNP čo ponúknuť aj v sobotu (17.6.). Počas podujatia Cesty bystrickej medi zviditeľní históriu jej ťažby, predaja i putovania po svetových trhoch a návštevníci môžu vidieť aj verné repliky medených ingotov spred 500 rokov, ktoré doteraz na Slovensku neboli nikde verejne prezentované. Sú dôkazom previazanosti slovenského baníctva a hutníctva so svetovým obchodom v 16. storočí."Najväčším ťahákom je znovuobjavený poklad z lode, ktorý pred deviatimi rokmi vykopali archeológovia v Namíbii. Portugalská loď Bom Jesus, v preklade Dobrý Ježiš, tam stroskotala v roku 1533 pri ceste do Indie. Bola naplnená zlatom, cínom a 22 tonami medených ingotov, označených puncom Fuggerovskej obchodnej spoločnosti. Archeológovia zaraďujú jej objavenie medzi najdôležitejšie objavy lodných vrakov v histórii. Meď pochádzala jednoznačne zo Španej doliny a okolia," priblížil TASR dramaturg podujatia Peter Danáš.K videniu je aj ojedinelá hutnícka európska pec, tzv. slovenská pec, ktorá doteraz takisto u nás nebola nikdy prezentovaná."Návštevníci môžu obdivovať najväčšiu šachovnicu s rozmermi 13x13 metrov a čaká na nich i najväčšia kópia tesárskej stolice na pílenie banských trámov, ako aj reprezentatívna vzorka slovenských umeleckých kováčov a medikováčov," konštatoval Danáš.Podľa neho pod Urpínom chcú zaviesť tradíciu otvárania kultúrneho leta v Banskej Bystrici akciou Dni mesta a uzatvárať ho septembrovým Radvanským jarmokom."Kultúrne leto prepája históriu, kultúru a tradície, obrazne prezentuje dejiny s využitím kultúrno-historických pamiatok mesta a regiónu. Mesto oslovilo inštitúcie pôsobiace v oblasti kultúry a poskytlo priestor na ich prezentáciu. Banskobystričanom predstaví počas leta komplexnú mozaiku programov a aktivít. Priestor dostanú divadelníci, hudobníci, tanečníci," dodal Danáš.V sobotu sa predstavia mladé talenty z Konzervatória J. L. Bellu a sprievodca záujemcom predstaví budovy na Námestí SNP, ktoré sú spojené so vznikom mesta a prepojené s jeho banskou históriou. Program Dní mesta ukončí súťaž silákov.