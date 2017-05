Do Belgicka sa už vrátilo 121 islamistických bojovníkov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 29. mája (TASR) – Belgické úrady registrujú 121 osôb, ktoré sa doteraz vrátili z bojov po boku radikálnych islamistov v Sýrii a Iraku, informoval dnes belgický minister vnútra Jan Jambon. Najviac sa ich vrátilo do Bruselu. Viac ako tretina z nich skončila vo väzení.Minister Jambon ubezpečil, že všetci navrátilci zo Sýrie a Iraku sú pod dohľadom bezpečnostných zložiek. Zo 121 navrátilcov desiatka zahynula, 44 z nich je v belgických väzniciach a päť v zahraničných. Viac ako polovica bojovníkov sa vrátila do Bruselu, 16 do Antverp a ostatní do iných častí Belgicka, informovala agentúra Belga.Od vypuknutia konfliktu v Sýrii v roku 2011 zostavili belgické úrady zoznam, ktorý momentálne obsahuje 629 rizikových osôb. Z nich 121 sa už vrátilo zo Sýrie, 276 ich tam zrejme ešte je a ďalší sa pokúsili do Sýrie dostať alebo odchod zvažujú.Z údajov jednotlivých členských štátov EÚ vyplýva, že celkovo sa do Únie z Blízkeho východu vrátilo už 40-50 percent zahraničných bojovníkov. Belga uviedla, že počas uplynulých 18 mesiacov počet bojovníkov odchádzajúcich z Európy do Sýrie a Iraku klesol o 90 percent.V súčasnosti má belgický minister vnútra právomoc odobrať doklady a znemožniť tým cestovanie podozrivým občanom na tri mesiace; toto opatrenie môže jedenkrát predĺžiť o ďalšie tri mesiace. Počas tohto obdobia sa majú úrady pokúsiť zradikalizovaných občanov prevychovať. Ak sa to nepodarí, podľa odborníkov je pravdepodobné, že tieto osoby pôjdu do väzenia.