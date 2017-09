Do Bratislavského týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo 1525 ľudí

Ilustračná snímka Foto: Jaguar Land Rover Foto: Jaguar Land Rover

Bratislava 22. septembra (TASR) - Do Bratislavského týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa konal od 16. do 22. septembra, sa zapojilo 1525 ľudí. Medzi nimi boli žiaci základných a stredných škôl, firemné kolektívy či jednotlivci. Tí spolu venovali viac ako 2600 hodín bez nároku na odmenu.informovala TASR výkonná riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) Gabriela Podmaková.Dobrovoľníci mali tento rok na výber 88 aktivít, ktoré pripravilo 69 organizácií v celom Bratislavskom kraji. Budovali a upravovali výcvikové centrum pre záchranárske psy, skrášľovali Romerov dom, zatierali grafity v parku A. Hlinku, sadili tulipány, umývali okná, triedili korešpondencie, ale aj vyrábali hračky pre deti v detských domovoch, pripravovali školu varenia na novú sezónu.Žiaci Základnej školy Hlboká pomáhali pri upratovaní arteterapeutickej dielne v Autistickom centre Andreas a študenti Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku sa zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka.doplnila Podmaková.Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) funguje od roku 2013. Jeho cieľom je zapájanie obyvateľov Bratislavy a Bratislavského kraja do aktivít v prospech mesta a ľudí, ktorí to potrebujú, a vzdelávanie organizácií v oblasti manažmentu dobrovoľníkov. Je členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.Bratislavský kraj však nie je jediným, ktorý má svoj týždeň dobrovoľníctva. Takmer všetky regionálne dobrovoľnícke centrá na Slovensku sa v tomto roku zosynchronizovali a výsledkom bol jednotný spoločný týždeň (16.–22.9.).