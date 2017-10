Do domu dcéry filmového producenta Weinsteina privolali políciu

Harvey Weinstein, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 12. októbra (TASR) - Polícia v kalifornskom Los Angeles v stredu potvrdila, že ju privolali do domu dcéry známeho filmového producenta Harveyho Weinsteina v meste West Hollywood pre "narušenie domáceho pokoja".Policajti zareagovali v stredu ráno na telefonát z domu, oznamujúci "rozruch", informoval policajný hovorca tlačovú agentúru DPA. Dodal, že špičkový filmový producent sa v dome nenachádzal, keď tam policajti dorazili, a nebol nahlásený žiadny trestný čin.Médiá už skôr informovali, že dom patrí Weinsteinovej 22-ročnej dcére Remy. Webová stránka TMZ venovaná šoubiznisu napísala, že dcéra nahlásila polícii, že jej otec má "samovražedné úmysly a je depresívny".Webová stránka zverejnila aj videozáznam s tvrdením, že zachytáva Weinsteina pred domom.Weinstein čelí od minulého týždňa obvineniam zo sexuálneho obťažovania a z údajných útokov na ženy.Jeho manželka Georgina Chapmanová, módna návrhárka značky Marchesa, sa pre časopis People v utorok vyjadrila, že odhalenia na adresu manžela jej zlomili srdce a rozhodla sa ho opustiť. S Weinsteinom má dve deti.Americký filmový producent Weinstein je podozrivý, že za uplynulých 30 rokov sexuálne obťažoval najmenej osem žien, vrátane zamestnankýň svojej spoločnosti a známych herečiek. Najnovšie sa podobne vyjadrili aj herečky Gwyneth Paltrowová a Angelina Jolieová.V dôsledku týchto odhalení si Weinstein, ktorý produkoval viacero filmov ocenených prestížnou cenou Oscar, vzal minulý týždeň "dovolenku", aby získal čas "premýšľať nad sebou" a mohol "ovládnuť (svojich) démonov".V nedeľu dostal Weinstein výpoveď z producentskej spoločnosti The Weinstein Company, ktorú spoluzakladal. Je tiež spoluzakladateľom produkčného domu Miramax, z ktorého dielne sú filmy ako Pulp Fiction, Zamilovaný Shakespeare, Gangy v New Yorku, Sex, lži a video či čierno-biely film Umelec.