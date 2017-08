Do Francúzska sa vrátilo 271 džihádistov, bojovali na Blízkom východe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 6. augusta (TASR) - Do Francúzska sa z vojnových oblastí v Iraku a Sýrii doposiaľ vrátilo 271 džihádistov - francúzskych občanov -, ktorých v súčasnosti vyšetruje prokuratúra. Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie francúzskeho ministra vnútra Gérarda Collomba.V rozhovore pre týždenník Le Journal du Dimanche Collomb uviedol, že v Sýrii a Iraku bojuje a bojovalo v radoch extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) približne 700 francúzskych občanov. Z 271 džihádistov, ktorí sa vrátili do Francúzska, je 217 plnoletých a 54 neplnoletých. Viacerí z nich sa v súčasnosti nachádzajú vo vyšetrovacej väzbe. Koľko francúzskych džihádistov v Iraku a Sýrii zahynulo, nie je podľa Collomba možné presne zistiť.Veliteľ francúzskych špeciálnych síl v júni uviedol, že jeho jednotky sa aktívne zapojili do bojov o severoiracké mesto Mósul, avšak poprel tvrdenia, že by cielene likvidovali bojovníkov IS narodených vo Francúzsku.Francúzsko je súčasťou Američanmi vedenej koalície, ktorá bojuje proti Islamskému štátu v Iraku a Sýrii a jeho jednotky sa podieľali na potlačení islamistického povstania v Mali. Krajina je preto vyhľadávaným cieľom útokov domácich džihádistov, ktorí od novembra 2015 zabili vo Francúzsku viac ako 200 ľudí.