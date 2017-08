Do hudby nepatrí súťaživosť, tvrdí Ľuboslav Petruška

Na snímke členovia kapely Chiki liki tu-a, zľava Ľuboslav Petruška, Tomáš Višňovský a Martin Višňovský. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Piešťany 13. augusta (TASR) – Na piešťanskom letisku sa počas druhého dňa (12.8.) festivalu Grape objavila aj rock'n'rollová skupina Satin Lead. Jej spevák Ľuboslav Petruška je známy najmä z prešovskej formácie Chiki Liki Tu-a alebo vďaka spolupráci so skupinou Korben Dallas.Kapela Satin Lead existuje viac ako desať rokov napriek tomu, že aktívne hráva len posledné tri roky. Podľa slov Petrušku, okolo ktorého je skupina združená, ostatných desať rokov išlo o rozšírenú predprípravu tohto projektu.vysvetlil hudobník. Dodal, že každá zo skupín má odlišný zvuk a žáner a nedajú sa navzájom porovnávať.Pre hudobníkov sú spolupráce v rôznych kapelách a s rôznymi ľuďmi prirodzené.vysvetlil spevák kapely Satin Lead. Koncertovanie s troma kapelami je pre hudobníka najmä časovo náročné, ale hovorí, že stíhať sa to dá.doplnil.Na Grape festivale sa kapela v zoskupení Petruška, Tomáš Urban, Peter Horváth a Radoslav Hanzel predstavila po prvý raz, no líder skupiny tu už vystupoval.zhodnotil Petruška. Na hodinovom koncerte Satin Lead odznelo 12 skladieb, pričom diváci majú možnosť poznať len päť z nich, ktoré sa nachádzajú na EP, ktoré vyšlo v roku 2015.povedal spevák. Vydanie novej platne predpokladá približne na Vianoce.