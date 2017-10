Do irackého Kirkúku sa vracajú civilisti, ktorí utiekli pred bojmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kirkúk 17. októbra (TASR) - Tisíce civilistov sa dnes začali vracať do severoirackého mesta Kirkúk, odkiaľ ich v pondelok vyhnali boje medzi kurdskými a irackými silami. Informovala o tom agentúra AP.Obyvateľstvo sa začalo vracať po tom, ako iracká federálna armáda a šiitské milície PMF v pondelok vytlačili kurdské sily z Kirkúku a obsadili neďaleké ropné polia, letisko a základňu.Obyvatelia sa podľa AP vracajú späť autami do východnej časti mesta. Využívajú pritom regionálnu hlavnú cestu, pozdĺž ktorej kurdské oddiely péšmarga navŕšili zemné valy a rozostavili obrnené vozidlá. Návratu civilistov do mesta však kurdskí bojovníci nebránia.Napätie na severe Iraku sa vystupňovalo po tom, ako Kurdi v septembri usporiadali sporné referendum o nezávislosti tamojšieho autonómneho regiónu Kurdistan.Ešte pred dvoma týždňami Kurdi a iracké sily spoločne bojovali proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), poznamenala AP.Kurdské oddiely získali kontrolu nad Kirkúkom v júni 2014 po tom, ako sa IS predtým zmocnil častí územia na severe Iraku, pričom nenarážal na žiaden odpor irackej armády. Iracká vláda ich však nedávno vyzvala, aby odovzdali správu tejto na ropu bohatej provincie ústrednej vláde v Bagdade.