Na ilustračnej fotografii Miloslav Šmídmajer Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 26. januára (TASR) - Do slovenských kín dnes vstupuje nový český film Miluji tě modře. Romantickú komédiu sľubujúcu i nežnú erotiku nakrútil režisér Miloslav Šmídmajer (Celebrity s.r.o., Probudím se včera, Peklo s princeznou). Pod scenárom je podpísaný Jaroslav Papoušek (1929 - 1995), autor Formanových filmov Černý Petr, Lásky jedné plavovlásky, Hoří, má panenko a tvorca slávnej série komédií o rodine Homolkovcov." prezradil Šmídmajer s tým, že začal hľadať autora, ktorý by dokázal v Papouškovej poetike upraviť scenár. "" ozrejmil režisér a producent.Hlavnou postavou filmu je sympatický maliar a kunsthistorik Dávid (Václav Jílek), ktorý práve prežíva nie veľmi šťastné obdobie. Dostane výpoveď z Národnej galérie, býva pod jednou strechou so svojou matkou posadnutou jogou (Taťjana Medvecká), nedarí sa mu ani skvelý výtvarný projekt s bohémskych otcom (Vladimír Kratina) a navyše je bez priateľky. Až jedného dňa objaví vo výklade klenotníctva krásnu aranžérku Terezu (Denisa Nesvačilová), do ktorej sa zamiluje na prvý pohľad. Dávidova nová láska má však priateľa Igora (Rostislav Novák), artistu a žiarlivca, ktorý vie dobre narábať s nožmi." vysvetľuje Miloslav Šmídmajer. Vďaka tomu, že sa scenáru tak dlho venoval, napokon ho i sám režíroval. "Príbeh tvorcovia zasadili do najkrajších miest Prahy, v ktorej Papoušek žil a ktorú miloval, tiež do priestorov galérie a fotoateliéru. "," podčiarkol režisér. Filmári sa nasťahovali i do olomouckého Arcidiecézneho múzea, a to práve v čase, keď v ňom bol vystavený obraz El Greca, zapožičaný z Metropolitného múzea v New Yorku. Zhodou okolností bola pre niektoré scény namaľovaná reprodukcia iného El Grecovho obrazu. Na jednom mieste, a teda aj vo filme, hoci iba na sekundu, sa tak ocitli dva obrazy jedného autora takmer vedľa seba. Jeden z nich bol skutočný vzácny originál.Jaroslav Papoušek sa preslávil ako scenárista filmov Miloša Formana či režisér homolkovskej trilógie, ale venoval sa predovšetkým maľbe obrazov. Hlavne portrétnej tvorbe. "" uzavrel Šmídmajer.Romantickú komédiu Miluji tě modře uvádza do kinodistribúcie od 26. januára Magic Box Slovakia.