Do konca septembra môžu turisti hľadať poklady liptovského regióny

Liptovský Mikuláš 18. júna (TASR) - Práve sa začínajúca letná sezóna v liptovskom regióne opäť ponúka rodinám s deťmi možnosť zapojiť sa do súťažno-zábavného projektu Poklady na Liptove. Jeho štvrtý ročník pripravila Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov s cieľom predstaviť domácim i zahraničným turistom prírodné, kultúrne a historické klenoty regiónu."Prázdniny sú najmä o deťoch a preto je pre nás prirodzené, že sa snažíme vytvárať projekty, ktoré zabavia aj poučia práve túto vekovú kategóriu. Hra atraktívnou formou predstavuje deťom krásy a atrakcie Liptova a motivuje ich stráviť pobyt v regióne aktívne a zábavne," skonštatoval predseda predstavenstva OOCR Región Liptov Ján Blcháč.Projekt ukazuje všetky poklady tejto časti Slovenska, medzi ne patria hory, termálne pramene, salaše a tradičná kuchyňa, história, ale aj novinka začínajúceho leta Zvieratkovo. Počas leta sa predstaví v novom šate s novou sprievodkyňou, a to tradičnou ovečkou Valaškou. "Valaška zohrala v histórii Liptova významné miesto, bohužiaľ, z našich pasienkov sa vytráca. My sa snažíme, aby sa na ňu nezabudlo a aj takto cez detskú hru sa s ňou naši najmenší zoznámia," povedala projektová manažérka liptovskej OOCR Miroslava Pallová.Rodiny s deťmi si pri návšteve regiónu môžu vybrať zo širokej ponuky liptovských pokladov, ich úlohou je nájsť truhličku alebo tabuľku a vpísať do knihy pokladov odpovede na hádanky. "Okrem krásnych zážitkov čaká na každého účastníka v infocentrách na Liptove drobný darček. Pripravené je aj žrebovanie o rôzne ceny," doplnila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková."Deti zaujme viac ako päťdesiatka našich pokladov, čo je o 30 percent viac ako vlani. Zo skúseností z minulých ročníkov očakávame, že do projektu sa zapoja tisícky rodín," dodala s tým, že do tajomných truhličiek bude možné nazerať až do konca septembra.