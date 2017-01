Do Nemecka prišlo vlani 280.000 žiadateľov o azyl

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 11. januára (TASR) - Do Nemecka prišlo vlani približne 280.000 nových žiadateľov o azyl. To je v porovnaní s rokom 2015, keď ich tam prišlo 890.000, menej ako tretina, uviedol dnes nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere.Zatiaľ čo počet nových žiadateľov o azyl klesol, počet odmietnutých žiadateľov, ktorí Nemecko opustili, naopak stúpol. Celkovo Nemecko vlani dobrovoľne opustilo alebo bolo deportovaných 80.000 ľudí, dodal de Maiziere.Počet nových migrantov, ktorí do Nemecka prišli, prudko klesol po marcovom zatvorení tzv. balkánskej cesty a následnom uzavretí dohody medzi EÚ a Tureckom s cieľom zastaviť prílev migrantov, ktorí do Grécka prichádzali cez Egejské more.Z dnes zverejnenej štatistiky ministerstva vnútra vyplýva, že v Nemecku oficiálne požiadalo vlani o azyl 754.545 ľudí, čo je o 268.869 viac ako v roku 2015. Väčšina z nich však do krajiny prišla práve v tomto roku. Zo všetkých žiadateľov o azyl bolo najviac Sýrčanov (268.866), Afgancov (127.892) a Iračanov (97.162).Spolkový úrad pre migráciu a utečencov rozhodol vlani o 695.000 žiadostiach o azyl, čo je oproti roku 2015 viac ako dvojnásobok. Takmer 60 percentám žiadateľov bol udelený plný štatút utečenca alebo nižšia forma ochrany.Podľa de Maiziera sa v minulom roku dobrovoľne vrátilo domov 55.000 migrantov, čo je o 20.000 viac ako v roku 2015. Ďalších 25.000 ľudí nemecké úrady vyhostili.