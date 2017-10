Do projektu Hovorme o jedle je zapojených 472 škôl

Ilustračné foto Foto: phemomenon.com Foto: phemomenon.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) – Vzdelávanie detí na základných školách v oblasti výroby potravín, správnych stravovacích návykov a spotrebiteľského správania je cieľom piateho ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorý sa začal dnes a potrvá do piatka 20. októbra. Uviedol to dnes počas otvorenia podujatia na Základnej škole na Sokolíkovej ulici v Bratislave podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Dušan Janíček.Do piateho ročníka podujatia Hovorme o jedle sa podľa slov Janíčka v tomto roku zapojilo 472 základných škôl z celého Slovenska, spomedzi nich sa do súťažno-vzdelávacej aktivity prihlásilo 305 škôl, do výtvarnej časti s témou Chutné maľovanie 406 a v literárnej aktivite s témouje zapojených 200 škôl.povedal pre TASR Janíček.Témou dnešného dňa súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle je chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny a zemiaky a plytvanie nimi, v utorok (17.10.) sa deti dozvedia viac informácií o zelenine, ovocí a orechoch, ale i to, odkiaľ jedlo pochádza. Streda (18.10.) bude venovaná mlieku a mliečnym výrobkom a pitnému režimu, štvrtok (19.10.) mäsu, hydine, rybám a vajciam a sledovaniu informácií na obale potravín. Týždeň vyvrcholí piatkovou témou o cukroch a tukoch a téme s názvom Jedz a hýb sa. Každá vyhlásená denná aktivita bude mať svojho víťaza.dodal Janíček.Podľa Róberta Ochabu z Úradu verejného zdravotníctva SR by sa kalorický príjem u detí mal rovnať ich výdaju energie.povedal pre TASR.Strava na Základnej škole na Sokolíkovej ulici bude podľa jej riaditeľky Daniely Ďurkovskej v priebehu tohto týždňa prispôsobená témam, ktoré budú prebiehať.dodala pre TASR.Hlavným organizátorom podujatia je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách.