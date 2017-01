Do rieky Orava uniká jedovatý arzén, ochranári žiadajú rýchle riešenie

Rieka Orava, ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Dolný Kubín 23. januára (TASR) - Do medzinárodne chránenej rieky Orava už dlhé roky uniká jedovatý arzén, problémom je stará nezaizolovaná skládka priemyselného odpadu v Širokej. Aktivisti zo Slovenského ochranárskeho snemu (SOS) sa preto obrátili na ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) so žiadosťou o seriózne riešenie problému.Koncentrácia arzénu vo vode prekračuje podľa ochranárov limitnú hodnotu 32-krát, pri starom hygienickom limite v roku 2008 to bolo až 250-krát. Upozorňujú, že ročne vytečie do Oravy niekoľko kilogramov jedovatého arzénu.skonštatovala jedna zo zakladajúcich členiek SOS Ľubica Trubíniová.V lokalite Široká v katastri Dolného Kubína existujú tri skládky odpadu. Jedna patrí mestu, slúžila na ukladanie komunálneho odpadu, no v súčasnosti je zatvorená a zrekultivovaná. Nachádzajú sa tam však aj dve skládky priemyselného odpadu. Nová, ktorá leží na telese starej skládky, avšak nie je environmentálnou záťažou. Prevádzkuje ju akciová spoločnosť OFZ Istebné, ktorá pod ňou postavila čistiareň odpadových vôd.Problémom má byť stará skládka, ktorú pred viac ako 50 rokmi začal využívať štátny podnik Oravské ferozliatinárske závody. Zodpovednosť za ňu prevzalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Envirorezort plánuje starú skládku zasanovať, ešte vlani preto vyhlásil verejnú súťaž.informoval TASR hovorca MŽP SR Tomáš Ferenčák.Podľa ochranárov môže toto riešenie znemožniť zámer spoločnosti ESI, ktorej výhradným vlastníkom je OFZ, rozšíriť vrchnú časť skládky o ukladanie komunálnych odpadov.upozornila Trubíniová.uviedol v reakcii hovorca spoločnosti OFZ Ľuboš Schwarzbacher.V prípade využívania novej skládky na ukladanie komunálnych odpadov, by napríklad občania Dolného Kubína mohli podľa neho platiť o polovicu nižšie poplatky. Mesto totiž nemá vlastnú skládku a odpad vozí na desiatky kilometrov vzdialenú. Podľa dolnokubínskeho primátora Romana Matejova radnica o takomto zámere so spoločnosťou OFZ zatiaľ nerokovala.