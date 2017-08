Do španielskej enklávy Ceuta sa pokúsilo dostať 700 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 10. augusta (TASR) - Približne 700 migrantov sa dnes pokúsilo dostať cez severné Maroko do španielskej enklávy Ceuta. Ani jeden z nich však neuspel, informovala agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie španielskeho ministerstva vnútra.Migranti sa podľa kancelárie ministerstva v Ceute ráno najprv pokúšali prejsť cez hraničný priechod Tarajal, to sa im však nepodarilo. Následne do Ceuty chceli preliezť cez šesťmetrový plot s ostnatým drôtom, ktorý enklávu obkolesuje. Španielska a marocká polícia ich však aj v tomto prípade zahnali.Španielsko a Maroko sa ešte v stredu dohodli na týždňovom zatvorení hraničného priechodu Tarajal pre nákladnú dopravu, pričom k opatreniu pristúpili práve pre viaceré nedávne pokusy migrantov dostať sa do Ceuty. Priechod je však naďalej otvorený pre peších aj osobné vozidlá.Hraničné oplotenie okolo Ceuty a ďalšej španielskej enklávy Melilla sa v snahe dostať sa takto do Európy pokúšajú každoročne zdolať tisíce subsaharských migrantov žijúcich nelegálne v Maroku.