Do súťaže na projekt opravy Devínskej cesty sa nikto neprihlásil

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júla (TASR) – Príprava rekonštrukcie Devínskej cesty sa zatiaľ neposunula. Generálny investor Bratislavy (GIB) zrušil verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie zamýšľanej opravy komunikácie.Dôvodom bol fakt, že sa do súťaže nikto neprihlásil.uviedol GIB v oznámení, dnes zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Dodávateľa bude GIB teraz hľadať prostredníctvom priamych rokovaní.Verejné obstarávanie vyhlásil GIB 25. mája. Predmetom zákazky bolo vypracovanie, prerokovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre realizáciu stavby Rekonštrukcia Devínskej cesty a výkon odborného autorského dohľadu projektanta. Predpokladanú hodnotu zákazky stanovili na 237.450 eur bez DPH.Mesto deklarovalo záujem riešiť komplexnú rekonštrukciu Devínskej cesty aj v súvislosti s opakovanou svahovou deformáciou nad komunikáciou. V septembri 2014 sa do priestoru medzi ulicou Nad Sihoťou a Devínskou cestou zosunula zemina a blato, pričom dĺžka zosuvu bola 15 metrov. Na sanáciu, ktorú magistrát realizoval na jar a počas leta 2016, použilo hlavné mesto i prostriedky Envirofondu vo výške 100.000 eur. Celkové náklady sa vyšplhali na takmer 134.000 eur. Na začiatku apríla tohto roku sa zasa zo svahu nad Devínskou cestou zrútili veľké kusy skál. Mesto chce aj v tomto prípade požiadať o prostriedky z Envirofondu.uviedol k téme primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Upozornil zároveň, že komplexná rekonštrukcia Devínskej cesty i jej okolia je záležitosťou nadmestského významu, poukázal pritom na to, že v blízkosti sa nachádza chránený areál ostrova Sihoť, ktorý je vodným zdrojom a tiež hrad Devín, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou i symbolom Slovenska a jeho štátnosti. Nesrovnal preto verí, že pomôcť by mohli aj rezorty pôdohospodárstva a kultúry.