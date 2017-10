Do Talianska prišlo do polovice októbra vyše 100.000 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Rím 23. októbra (TASR) - Od začiatku tohto roka do 13. októbra prišlo do Talianska 108.497 migrantov, čo je oproti rovnakému obdobiu vlaňajšieho roka (144.884) o 25 percent menej. Zníženie počtu migrantov za minulý mesiac sa potvrdilo, uvádza sa v správe, ktorú v pondelok TASR zaslalo talianske veľvyslanectvo v Bratislave.V správe sa ďalej píše, že 91 percent migrantov sa nalodilo v Líbyi. Bol zaznamenaný pretrvávajúci nárast príchodov z Alžírska a zvlášť z Tuniska.V septembri sa k talianskym brehom (najmä sardínskym) doplavilo na malých a stredne veľkých plavidlách 600 osôb z Alžírska. Od januára 2017 prišlo z Alžírska celkom 1585 osôb, čo oproti rovnakému obdobiu vlaňajšieho roka predstavuje 90-percentný nárast.Z Tuniska odišlo od januára 4321 osôb, čo predstavuje štyri percentá z celkového počtu osôb, ktoré prišli do Talianska. V septembri prišlo z Tuniska 900 migrantov. Rastúci trend spôsobil narastajúci počet lokalít, v ktorých sa migranti môžu nalodiť, čo sťažuje kontrolu hraníc tuniským orgánom.Celkovo 49 percent migrantov – podľa ich vlastných vyhlásení – pochádza zo šiestich západoafrických krajín: Nigérie, Guiney, Pobrežia slonoviny, Gambie, Senegalu a Mali). Z Bangladéša prišlo 8870 osôb, čo je deväť percent z celkového počtu vylodení - je to tretia najčastejšie hlásená štátna príslušnosť po Nigérijčanoch a Guinejčanoch. Zatiaľ čo Nigérijčania, ktorí sa vylodili na talianskych brehoch, predstavujú 0,01 percenta celkovej nigérijskej populácie, vylodení Gambijčania predstavujú až 0,28 percenta populácie celej Gambie, čo je veľmi vysoké percento.Veľvyslanectvo v správe ďalej uvádza, že od 1. januára do 6. októbra požiadalo v Taliansku o medzinárodnú ochranu 108.202 osôb, čo je nárast o 23,11 percenta v porovnaní s tým istým obdobím roka 2016. Talianska vláda zaručila medzinárodnú ochranu 43 percentám žiadateľov, a to nasledovne: štatút utečenca získalo deväť percent žiadateľov, podporovaná ochrana bola udelená deviatim percentám žiadateľov, humanitárnu ochranu (povolenie na pobyt) dostalo 25 percent žiadateľov.Plavidlá mimovládnych organizácií zachránili na mori od 1. januára do 31. augusta 42 percent z celkového počtu zachránených, zatiaľ čo zásahy talianskych jednotiek predstavujú 32 percent záchranných operácií.Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) zaznamenala v Líbyi 390.198 migrantov. Najpočetnejší sú štátni príslušníci Egypta, Nigérie a Čadu. Do 28. septembra IOM uskutočnila repatriáciu 81975 osôb, ktoré prišli z Líbye, do krajín ich pôvodu. Až 71 percent repatriácií sa týkalo ľudí z detenčných centier, v ktorých sa nachádza 5000-6000 osôb (najmä ekonomických migrantov). Taliansko prispelo na Akčný plán IOM sumou 18 miliónov eur.Podľa informácií nigerských orgánov sa denný tranzit znížil z 340 osôb v roku 2016 na 40-50 v roku 2017, a to vďaka prísnej kontrole migračných tokov, uzatvára vo svojej správe talianske veľvyslanectvo.