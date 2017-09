Dobré ráno, milá: Ewa Farna nahrala duet s českým pesničkárom

Speváčka Ewa Farna a pesničkár David Stypka natočili spoločný duet. Nadčasovú pieseň s názvom Dobré ráno, milá dokresľuje obrazovo aj silný videoklip. Veční spoločníci lásky, radosť, túžba, vášeň, ale aj žiarlivosť a pochybnosti. To sú hlavní sprievodcovia milostným duetom Dobré ráno, milá, v poradí už tretieho singlu z oceňovaného Stypkovho albumu Neboj.





Po skladbách Vrány taky a Jericho prichádza David Stypka so spoločným songom s Ewou Farnou. Jej vynikajúca interpretácia dodáva duetu krehkosť, presvedčivosť a naliehavosť. Nadčasová pieseň, ktorá vzbudzuje silné emócie teraz, rovnako by vzbudzovala pred 20 rokmi alebo o 20 rokov. A to nielen z toho dôvodu, že práve láska je večná. To vycítil aj autor a režisér videoklipu Jonáš Lipo Červinka, ktorý v tomto prípade rezignoval na aktuálne trendy a pieseň iba citlivo doplnil obrazovou poetikou inšpirovanou fotografiami Josefa Sudka a Františka Drtikola.„Spolupráca s Ewou ako v štúdiu, tak pri nakrúcaní videa pre mňa bola veľkou skúsenosťou. Ewa je profesionál každou bunkou. Navyše vždy prináša milú a priateľskú atmosféru. To isté platí o režisérovi videa. Jonáš je tvorivý človek, ktorý presne vie, čo chce a ako to dosiahne. Bolo to pomerne náročné nakrúcanie, ale len čo skončilo, vravel som si, že s tými ľuďmi pôjdem znovu kedykoľvek do čohokoľvek,“ uviedol pre médiá David Stypka.„Davida som predtým nepoznala, aj keď sme z rovnakého kraja. No bez akýchkoľvek predsudkov som si pieseň pustila. Má nádherný text, a keď mi znela v hlave týždeň, ozvala som sa, že sa jej neviem zbaviť a idem do toho. Veľmi sa tomu teším. David má uhrančivý hlas, tvorivý talent a ja som sa zase mohla prejaviť v inej polohe, ako ma je počuť najčastejšie,“ doplnila Ewa Farna.Vypočuť si uhrančivého pesničkára Davida Stypku a jeho nové songy naživo bude možné už tento rok na niekoľkých samostatných koncertoch. Komorné turné odštartuje 19. októbra v pražskej Malostranskej besede a skončí v Stypkovom rodnom kraji 16. decembra vo Frýdku Místku.Informáciu pre 24hod.sk poskytla Ľuba Svatá, PR manažérka vydavateľstva Universal Music.