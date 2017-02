Dobrý festival 2017 oslávi desiate narodeniny s týmito menami

Koncert IT Smile, archívna snímka Foto: Katarína Orešanská Foto: Katarína Orešanská

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Prešov 8. februára (TASR) – Čechomor, Xindl X, Zóna A, Slobodná Európa, Horkýže Slíže, Pavol Horváth & Živá voda, IMT Smile, Heľenine oči, Chiki Liki Tu-A aj Peter Nagy, to sú mená interpretov, ktorí sa predstavia na Dobrom festivale 2017 v metropole Šariša.Multižánrový prešovský hudobno-umelecký festival oslávi tento rok desiate narodeniny. Pri tejto príležitosti si jeho návštevníci budú môcť vychutnať ešte jeden deň navyše, festival sa bude konať tri dni od 16. do 18. júna.Dobrý festival potešil v novom roku svojich verných návštevníkov dobrou správou. Po dohode so zástupcami mesta Prešov zostáva vo svojoma aj na mieste, kde to všetko pred viac ako desiatimi rokmi začalo, teda na prírodnom kúpalisku Delňa. Na niekoľkých pódiách sa predstavia kapely a dídžeji z rôznych hudobných žánrov. Medzi prvých potvrdených účinkujúcich patrí česká kapela Čechomor, hrajúca piesne s ľudovými motívmi v rockových a popových úpravách. Z Čiech do Prešova zavíta aj pesničkár Xindl X so svojou kapelou, punkovú smršť slovenských legiend zariadia Zóna A, Slobodná Európa, ale aj Sveťo Korbel & Personál a Prešovčanov z pódií Dobrého festivalu prídu pozdraviť aj Horkýže Slíže, ktorí tu hrali naposledy v roku 2011.pozýva na toto jedinečné vystúpenie organizátor festivalu Miro Tásler.Všetko najlepšie k narodeninám festivalu prídu popriať aj rodáci z Prešova IMT Smile, Heľenine oči, Chiki Liki Tu-A a Peter Nagy.Organizátori opäť pripravujú aj niekoľko prekvapení a noviniek, ďalšie mená budú ešte pribúdať a budú postupne zverejňované na webovej stránke dobryfestival.sk. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal. TASR informovala PR manažérka podujatia Hana Tásler.