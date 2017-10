Dôchodcovia aj tento rok dostanú vianočný príspevok k dôchodku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. októbra (TASR) - Dôchodcovia aj na konci tohto roka dostanú jednorazový príplatok k vianočnému príspevku vo výške 12,74 eura. Nárok na takýto príplatok budú mať tí penzisti, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do 398,96 eura.Jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku odklepol parlament aj po minulé roky. Ani tento rok sa suma nezmení a zostane vo výške 12,74 eura. Zmenu do novely zákona o sociálnom poistení zapracoval sociálny parlamentný výbor a vo štvrtok novelu definitívne schválil parlament.uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu.Ustanovenie týkajúce sa vianočných dôchodkov nadobudne účinnosť 15. novembra tohto roka.