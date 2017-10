Dôchodcovia zarábajúci do 200 eur by nemali platiť odvody

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. októbra (TASR) - Dôchodcovia privyrábajúci si na dohodu by od budúceho roka nemali platiť odvody, ak ich zárobok nepresiahne 200 eur. Tieto zmeny v novele zákona o sociálnom poistení navrhuje koaličná poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd). Pozmeňujúci návrh predložila na záver piateho rokovacieho dňa 21. schôdze Národnej rady SR.Ľudia v poproduktívnom veku si tak budú môcť privyrobiť. Odvody nebudú musieť platiť pri zárobku 2400 eur ročne.priblížila Sárközy.Nové opatrenie by sa malo dotknúť približne 50.000 starodôchodcov, ale aj 14.000 invalidných dôchodcov. Privyrobiť si po novom budú môcť aj predčasní dôchodcovia, ktorých je okolo 20.000. Ľudia aj v poproduktívnom veku si budú môcť privyrobiť.Zmeny by mali vstúpiť do platnosti od 1. januára budúceho roka. Oslobodenie dohôd seniorov od odvodov bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet.Poslanci sa vrátia do parlamentných lavíc v stredu (18.10.). Hlasovať budú o prerokovaných novelách zákonov najmä z dielne ministerstva práce. Následne o 14. hodine odštartuje mimoriadna schôdza, kde chce opozícia hovoriť o kauze vysokej odmeny pre právnika Radomíra Bžána v súdnom spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG). Opozícia žiada audit všetkých právnych zmlúv, ktoré uzatvorili všetky ministerstvá, aby to preskúmal Najvyšší kontrolný úrad. Tiež žiada prijatie pravidiel na uzatváranie právnických zmlúv, aby sa takéto prípady nezopakovali.