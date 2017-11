Dôchodky sa zvýšia o dôchodcovskú infláciu

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. novembra (TASR) - Dôchodky na Slovensku sa od budúceho roka budú zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.Ministerstvo práce navrhlo upraviť model zvyšovania dôchodkových dávok na individuálne zvyšovanie dôchodkov o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. V prípade, že by bola suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa má zvýšiť o pevnú sumu.Minimálna valorizácia dôchodkov o pevnú sumu sa má však na Slovensku uplatňovať len najbližšie štyri roky.skonštatoval rezort práce.Novela zákona okrem zvyšovania dôchodkov upravuje aj ďalšie oblasti. Zrušia sa napríklad aj ustanovenia, na základe ktorých mali byť zamestnávatelia v systéme úrazového poistenia rozdelení do nebezpečnostných tried s rozdielnou výškou poistného, a zavádza sa jednotná sadzba pre všetkých zamestnávateľov bez uplatňovania bonusov a malusov.Zmiernia sa aj podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti predĺžením doby, počas ktorej musí žiadateľ splniť podmienku doby poistenia. Namiesto troch rokov sa bude posudzovať splnenie dvojročnej doby poistenia počas posledných štyroch rokov a táto podmienka platí pre všetkých uchádzačov o zamestnanie. Rezort predpokladá, že zmeny v zákone umožnia väčšiemu počtu ľudí získať túto dávku, ak prídu o prácu.