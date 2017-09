Dodávka vrazila do paracyklistických reprezentantov Malajzie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Colný úrad Michalovce Foto: TASR - Colný úrad Michalovce

Kuala Lumpur 7. septembra (TASR) - Pri dopravnej nehode sa vo štvrtok zranilo viacero paracyklistických reprezentantov Malajzie.Podľa informácií denníka New Straits Times vrazila dodávka do paracyklistov, ktorí sa pripravovali na blížiace sa Paralympijské hry združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Kuala Lumpur. Štyria paracyklisti utrpeli zlomeniny končatín, viacnásobné zlomeniny a poranenia chrbtice.Len s odreninami vyviazol z nehody tréner Johari Nayan: "Vodič nás zničil v priebehu sekundy. Teraz sa modlíme za to, aby zranenia neboli vážne a cyklisti sa tak mohli vrátiť späť. Naše plány na hrách sú však tým pádom zničené."Deviate Paralympijské hry združenia ASEAN sú na programe od 17. do 23. septembra v Kuala Lumpur, celkovo sa na nich zúčastní viac ako 1500 športovcov z jedenástich krajín. Informovala agentúra DPA.