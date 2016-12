DOJÍMAVÉ AJ HUMORNÉ: Takéto nevídané udalosti sa stali na konci roka

Výberová chronológia kuriozít a zaujímavostí zo sveta v roku 2016. Toto sú posledné tri mesiace.

OKTÓBER

Janet Jacksonová oznámila, že sa vracia k hudbe.

Na snímke poškodená hviezda s menom prezidentského kandidáta Donalda Trumpa na Hollywoodskom chodníku slávy v Los Angeles 26. októbra 2016.

V roku 1941 sa narodil americký spevák, skladateľ, básnik a maliar Bob Dylan. Je považovaný za jednu z hlavných postáv piatich desaťročí histórie populárnej hudby. Najviac významných diel z tvorby Boba Dylana pochádza zo 60. rokov.

NOVEMBER

Na snímke Americký oscarový filmár Quentin Tarantino (52) sa zúčastnil na odhalení svojej hviezdy na hollywoodskom Chodníku slávy (Walk of Fame), ktorá má poradové číslo 2569 v pondelok 21. decembra 2015.

Ilustračné foto, Simpsonovci Ilustračné foto, Simpsonovci

Na archívnej snímke z 19. novembra 2016 je americký astronaut Shane Kimbrough. Jediný Američan, ktorý v súčasnosti pôsobí na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), odovzdal svoj hlas v prezidentských voľbách. Informoval o tom v pondelok 7. novembra 2016 americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorého vyhlásenie priniesla agentúra DPA.

Adele Adele

Na archívnej snímke z 20. júla 2016 žena sa pozerá na maľbu z dielne Damiena Hirsta pred portrétom britského speváka Davida Bowieho v aukčnej sieni Sotheby´s v Londýne.

V predvečer prvého výročia krvavého teroristického útoku sa v sobotu 12. novembra otvoril parížsky klub Bataclan. Klub otvoril koncert britského speváka Stinga. Na koncert pozvali ľudí, ktorí pred rokom masaker prežili, i pozostalých po obetiach.

V roku 1949 sa narodila Američanka českého pôvodu, bývalá olympijská lyžiarka, modelka, podnikateľka a ex-manželka miliardára Donalda Trumpa IVANA TRUMPOVÁ.

Americký prezident Barack Obama. Americký prezident Barack Obama.

Ilustračné foto. Ilustračné foto.

DECEMBER

Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka dostal od organizátorov turnaja ATP v Ženeve sladký darček - čokoládovú repliku trofeje z grandslamového US Open. Na snímke švajčiarsky tenista Stan Wawrinka (vpravo) a Eric Sturdza, prezident bankového domu Banque Eric Sturdza.

Na archívnej snímke z 10. apríla 1991 americká speváčka Madonna a americký spevák Michhael Jackson prichádzajú spolu na večeru do reštaurácie v Los Angeles. Popová diva Madonna v relácii Carpool Karaoke priznala, že v minulosti zažila jeden romantický večer s Michaelom Jacksonom, ktorý sa s ňou po vypití pohára chardonnay ochotne bozkával.

Na nedatovanej snímke dva páry topánok, ktoré patrili destskej hviezde Shirley Templeovej-Blackovej. Dvojdňová dražba približne 420 predmetov z pozostalosti niekdajšej detskej filmovej hviezdy a neskoršej americkej veľvyslankyne v ČR Shirley Templeovej-Blackovej vyniesla celkový výťažok viac ako 1,6 milióna dolárov (v prepočte asi 1,5 milióna eur). Aukcia sa uskutočnila v Dallase v americkom štáte Texas.

Zakrvavené okuliare zavraždeného Johna Lenona Zakrvavené okuliare zavraždeného Johna Lenona

Adele Dunlapová, ktorá je najstarším občanom Spojených štátov, je opäť o rok staršia. V pondelok 12. decembra 2016 dosiahla vek 114 rokov.

- Elitní svetoví biatlonisti Ole Einar Björndalen a Darja Domračevová sa stali prvýkrát rodičmi. V Minsku sa im narodilo zdravé dievčatko.- Komplex zahŕňajúci sídlo a súkromné nahrávacie štúdiá zosnulého amerického speváka Princea Paisley Park v Minneapolise sprístupnili pre verejnosť.- Zatiaľ neznámy obyvateľ Belgicka vyhral doteraz rekordnú sumu v histórii lotérie v krajine. Jediný výherca súťaže Euromillions (EuroMilióny) získal po losovaní sumu 168.085.323 eur.- Americká popová speváčka Janet Jacksonová (50) oficiálne potvrdila, že s manželom Wissamom al-Manom čaká svoje prvé dieťa.- Obrovskú langustu s hmotnosťou okolo šesť kilogramov ulovil na Bermudách rybár Tristan Loescher, pre ktorého to podľa vlastných slov bol najväčší úlovok tohto druhu za 15-ročnej rybárskej praxe. Loescher odhaduje vek langusty, ktorú chcel najskôr venovať miestnemu akváriu, ale napokon sa ju rozhodol vrátiť späť do prírody, na 30-40 rokov.- Šesťdesiatdvaročná Španielka porodila dva týždne pred termínom zdravé dieťa, ktoré počala mimotelovým umelým oplodnením. Dievčatko vážilo pri pôrode 2,36 kilogramu a po mame dostalo krstné meno Lina. Na svet prišlo cisárskym rezom.- Tisíce britských mužov, ktorí boli v minulosti odsúdení na základe zákonov umožňujúcich trestanie homosexuality, budú posmrtne rehabilitovaní. Bývalí odsúdenci, ktorí sú stále nažive, získajú nárok na výmaz takéhoto záznamu z registra trestov, oznámila britská vláda.- Vandal s kladivom a krompáčom poškodil hviezdu s menom prezidentského kandidáta Donalda Trumpa na Hollywoodskom chodníku slávy v americkom Los Angeles. Trump dostal svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy v roku 2007 za svoje účinkovanie v známej reality šou The Apprentice. Tento rok sa hviezda stala terčom už niekoľkých útokov.- Americký spevák a pesničkár Bob Dylan prerušil mlčanie o svojej Nobelovej cene za literatúru, ktorej laureátom sa tohto roku stal, a uviedol, že ho jej udelenie "pripravilo o reč." "Či tú cenu prijímam? Samozrejme," uviedol Dylan.- Britský spevák Robbie Williams (42) sa priznal, že v priebehu úspešnej kariéry sa nevyhol momentom, v ktorých ho ovládla prehnaná ctižiadostivosť. "Chcem byť najlepší, chcem byť čo možno najdlhší čas taký veľký, ako je to len možné," vyhlásil niekdajší člen formácie Take That iba niekoľko dní pred uvedením svojho nového albumu Heavy Entertainment Show na predvianočný trh.- Americký režisér Quentin Tarantino vyhlásil, že sa po natočení ďalších dvoch snímok hodlá stiahnuť z filmovej brandže. Tarantino dosiaľ režíroval 11 filmov.- Americký animovaný rodinný sitcom Simpsonovci má dobré vyhliadky na pokorenie dlhoročného televízneho rekordu v počte odvysielaných častí. Spoločnosť Fox si totiž u jeho tvorcov objednala 29. a 30. sériu, ktoré majú mať premiéru v rokoch 2018-19. Príbeh o rodine Homera Simpsona a obyvateľoch imaginárneho mesta Springfield mal premiéru v decembri 1989.- V holandskom prístavnom meste Rotterdam sa udeľovali hudobné ceny MTV Europe Music Awards (EMA). S najvyšším počtom trofejí skončil kanadský spevák Justin Bieber, ktorý si odniesol tri ocenenia.- Jediný Američan, ktorý v súčasnosti pôsobí na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), odovzdal svoj hlas v prezidentských voľbách. Informoval o tom americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).- Speváčka Adele sa umiestnila na prvom mieste rebríčka najbohatších britských celebrít do 30 rokov, ktorý každoročne zverejňuje magazín Heat. S majetkom 92 miliónov libier 28-ročná rodáčka z Londýna vystriedala skupinu One Direction.- Kanadský potápač Sean Smyrichinsky pátral pôvodne pri pobreží provincie Britská Kolumbia na západe rodnej krajiny po holotúriach, narazil však možno na stratenú cvičnú atómovú bombu. Kanaďan považoval oceľový predmet v asi desaťmetrovej hĺbke pôvodne za UFO, jeden z tamojších občanov sa však rozpamätal, že sa v lokalite v roku 1950 zrútil bombardér amerického letectva typu B-36 a následne sa hovorilo o strate cvičnej bomby.- Súkromná umelecké zbierka zosnulého britského speváka Davida Bowieho sa v Londýne vydražila za 32,9 milióna libier (38 miliónov eur), čo je oveľa viac ako sa pôvodne očakávalo.- Rok do útoku komanda džihádistov, pri ktorom zahynulo 90 ľudí, znovuotvorili v Paríži známu koncertnú sálu Bataclan koncertom britského speváka Stinga.- Dánska spoločnosť Lego nebude viac inzerovať v britskom denníku Daily Mail. Daily Mail je totiž jedným z viacerých britských denníkov, ktoré sú terčom kritiky na sociálnych médiách za svoj odmietavý postoj k migrantom.- Ivana Trumpová, bývalá manželka novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, chce poslúžiť svojej pôvodnej vlasti a stať sa veľvyslankyňou USA v Česku. Uviedol to denník The New York Post s tým, že miliardárova prvá manželka to Trumpovi povedala sama.- Profesor histórie Allan Lichtman, ktorý ako jeden z mála predpovedal víťazstvo realitného magnáta Donalda Trumpa vo voľbách prezidenta USA, je presvedčený o tom, že Trump nebude svoj mandát vykonávať celé štyri roky.- Na bruselskom hlavnom námestí Grand Place bol vztýčený strom, ktorý sa stane súčasťou vianočných sviatkov v Bruseli. Jedľa obrovská, ktorá bola privezená spred rodinného domu Horváthovcov v Horných Orešanoch na Slovensku, meria 22 metrov.- Nahnevaný list Johna Lennona adresovaný Paulovi a Linde McCartneyovcom, napísaný krátko po rozpade britskej skupiny The Beatles, sa predal na dražbe v USA za takmer 30.000 dolárov.- Legendárny kanadský rekordér historických tabuliek NHL Wayne Gretzky bude mať ako prvý hokejista vlastnú postavičku v populárnom americkom kreslenom seriáli Simpsonovci.- Večerné šaty, v ktorých Marilyn Monroe v roku 1962 zaspievala popevok "Happy Birthday, Mr. President" vtedajšiemu prezidentovi USA Johnovi F. Kennedymu k jeho 45. narodeninám, vydražili v Los Angeles za 4,8 milióna dolárov. Aukčná spoločnosť Julien's Auctions predpokladala, že tesná róba telovej farby ušitá na mieru sa predá za 2 až 3 milióny dolárov; výťažok z aukcie tak prevýšil očakávania.- Dvanásť metrov vysokú vianočnú jedľu, ktorú britskej kráľovnej darovalo v roku jej 90. narodenín bavorské mesto Coburg, rozsvietili pred kráľovským Windsorským zámkom. Mesto Coburg je rodiskom princa Alberta, prapradeda kráľovnej Alžbety II. Strom vyrástol v rovnakom lese ako vôbec prvý vianočný strom, ktorý britská kráľovská rodina dostala. Tradíciu vianočného stromčeka zaviedli v Británii princ Albert a kráľovná Viktória v 40. rokoch 19. storočia.- Skupinka hotelov v malebnom stredovekom talianskom mestečku Assisi, rodisku sv. Františka, ponúkla bezplatný pobyt párom, ktoré tam počnú dieťa. Projekt plodnosti je dielom člena mestskej rady, ktorý ním chce podporiť cestovný ruch a súčasne aj nízku pôrodnosť v Taliansku.- Americký prezident Barack Obama v duchu tradície súvisiacej s Dňom vďakyvzdania udelil v spoločnosti svojich synovcov Austina a Aarona milosť moriakovi, ktorého mu ako dar priviezli chovatelia zo štátu Iowa.- Žena s krstným menom America sa vo veku 99 rokov stala občiankou USA. Slávnostný obrad sa uskutočnil u nej doma v New Yorku. America Maria Hernandezová sa narodila v Kolumbii a do Spojených štátov ju v roku 1988 priviedla jedna z jej dcér.- Archeológovia objavili v Egypte staroveké mesto, ktoré je podľa nich staré 7000 rokov. Našli v ňom domy, nástroje, keramiku a veľkolepé hrobky. Lokalita sa nachádza pri rieke Níl, v blízkosti chrámu faraóna Setchiho I. v meste Abýdos. Objav uskutočnil tím domácich archeológov z ministerstva pre pamiatky.- Lyžiarske stredisko Seefeld v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko dostalo nové pásové vozidlo na úpravu povrchu zjazdoviek. Jeho dodanie sa nečakane oneskorilo, keď ho jeden z miestnych prepravcov omylom priviezol do rovnomennej obce v rovinatom severnom Nemecku. O kurióznej "zachádzke" informovala rakúska verejnoprávna stanica ORF.- Šéf Kremľa Vladimir Putin odovzdal ruský pas americkému hercovi a producentovi akčných filmov Stevenovi Seagalovi, ktorému už začiatkom novembra udelil ruské občianstvo.- Organizátori americkej lotérie Powerball v štáte Tennessee oznámili, že jackpot vo výške takmer 421 miliónov dolárov (399 mil. eur) si rozdelí 20 kolegov z továrne na spracovanie kovov. K jackpotu 420,9 milióna dolárov sa prihlásili zamestnanci podniku North American Stamping Group (NASG) v meste Portland.- Britský kráľovský palác oznámil, že vnučka kráľovnej Alžbety II. Zara Tindallová, ktorá je dcérou princeznej Anny a Marka Phillipsa, očakáva svoje druhé dieťa.- Nová plastická päťlibrová bankovka britskej centrálnej banky je pevnejšia, čistejšia a bezpečnejšia, napriek tomu ju vegetariáni a vegáni nechcú. Požadujú výmenu tejto bankovky, ktorá je v obehu iba dva mesiace, pretože bola vyrobená pomocou látky pochádzajúcej zo zvieracieho tuku.- Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka dostal od organizátorov turnaja ATP v Ženeve sladký darček - čokoládovú repliku trofeje z grandslamového US Open. Vyrobili ju ručne v priebehu dvoch dní.- Popová diva Madonna v relácii Carpool Karaoke priznala, že v minulosti zažila jeden romantický večer s Michaelom Jacksonom, ktorý sa s ňou po vypití pohára chardonnay ochotne bozkával. Bolo to jedno z tajomstiev, ktoré speváčka o sebe prezradila počas divokej jazdy v karaoke taxíku - súčasti relácie James Cordena Late Late Show, ktorú odvysielala televízna stanica CBS.- Frontman britskej rockovej skupiny Rolling Stones Mick Jagger sa stal po ôsmy raz otcom. Tento 73-ročný hudobník má ďalších sedem detí vo veku od 17 do 46 rokov, pričom v roku 2014 sa stal i pradedom. Jeho najnovšieho potomka - syna - mu v New Yorku porodila 29-ročná priateľka, americká baletka Melanie Hamricková.- Dvojdňová dražba približne 420 predmetov z pozostalosti niekdajšej detskej filmovej hviezdy a neskoršej americkej veľvyslankyne v ČR Shirley Templeovej-Blackovej vyniesla celkový výťažok viac ako 1,6 milióna dolárov (v prepočte asi 1,5 milióna eur). Aukcia sa uskutočnila v Dallase v americkom štáte Texas. Templeová-Blacková zomrela v roku 2014 vo veku 85 rokov.- Pravdepodobne najjagavejšiu hudobnú hviezdu na vianočných firemných večierkoch v Prahe ponúkla v tomto roku opäť zrejme skupina PPF najbohatšieho Čecha Petra Kellnera. Návštevníkov malo potešiť vystúpenie amerického rockera Lennyho Kravitza.- Slovom roka 2016 v Rakúsku sa stal výraz "Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung", ktorý možno preložiť ako "odloženie opakovaného druhého kola volieb spolkového prezidenta". O prvenstve tohto dlhého slova rozhodlo 10.000 respondentov, ktorí sa zúčastnili ankety usporiadanej Ústavom pre výskum rakúskej nemčiny Univerzity v Grazi v spolupráci s tlačovou agentúrou APA.- Nemeckým slovom roka 2016 sa stalo prídavné meno "postfaktisch", teda postpravdový. Výraz podľa analytikov popisuje novú politickú realitu, v ktorej prevažujú emócie nad faktami. "Hovorí sa, že momentálne žijeme v postpravdových časoch. To znamená, že ľudí už nezaujímajú fakty, nasledujú len svoje pocity," povedala pred časom nemecká kancelárka Angela Merkelová. Anglický ekvivalent tohto termínu, a síce prídavné meno post-truth, sa stalo minulý mesiac tiež anglickým slovom roka 2016, ktoré vybrala britská spoločnosť Oxford Dictionaries.- Viedenskí filharmonici vrátia zákonným dedičom niekdajšieho židovského majiteľa krajinomaľbu Port-en-Bessin, obraz francúzskeho neoimpresionistu Paula Signaca. Dielo dostalo slávne hudobné teleso ako odmenu za vystúpenie v okupovanom Francúzsku v roku 1940. Maľbu zhabali nacisti u rakúskeho zberateľa umenia Marcela Kocha.- Legendárny americký herec Kirk Douglas sa dožil 100 rokov.- Na juhozápade Francúzska slávnostne otvorili novú repliku slávnej pravekej jaskyne Lascaux známej nástennými maľbami spred 18.000 rokov.- Najstarší známy morský vták na svete - samička albatrosa laysanského, ktorá má podľa odhadu amerických biológov 66 rokov - čaká opäť mláďa. Wisdom (Múdrosť), ako ju nazvali, sa tento mesiac vrátila do hniezda, ktoré na havajskom atole Midway každý rok využíva so svojím partnerom, a sedí na vajci. Oznámila to tento víkend Správa životného prostredia Spojených štátov (USFWS).- Za takmer 325.000 dolárov (v prepočte 308.000 eur) vydražili v New Yorku rukopis textu songu Blowin' in the Wind z roku 1962 laureáta Nobelovej ceny za literatúru 2016, amerického pesničkára Boba Dylana, s jeho podpisom. Stalo sa tak na aukcii Rock and Roll Anthology aukčnej siene Sotheby's. Nového majiteľa našli aj niklové okuliare bývalého člena Beatles Johna Lennona (za vyše 43.000 dolárov) a jeho čierna bunda, ktorú mal oblečenú počas nakrúcania filmu Help v roku 1965 (50.000 USD). Iný zberateľ si vybral kostým zlatej farby Davida Bowieho z jeho koncertného turné Glass-Spider-Tour z roku 1987 (32.000 USD). Text megahitu Layla, ktorý vlastnou rukou napísal Eric Clapton v roku 1970, vydražili za 50.000 dolárov.- Britský popový spevák a skladateľ Elton John ponúka režisérom príležitosť na vytvorenie videoklipov k trom svojim hitom zo 70. rokov, keď hudobné videá ešte neboli veľmi v móde. Súťaž je pripravená v spolupráci s webovým serverom YouTube.com pre zdieľanie videosúborov. Záujemcovia budú môcť zasielať svoje príspevky od 9. do 23. januára, pričom musia mať najmenej 16 rokov. Videoklipy môžu vytvoriť ku skladbám Rocket Man (1972), Tiny Dancer (1972) a Bennie and the Jets (1974). Elton John týmto spôsobom oslavuje 50. výročie úspešnej spolupráce s textárom Berniem Taupinom.- Kanadskí hasiči zachránili takmer 225 kilogramov vážiacu samicu losa, pod ktorou sa prelomil ľad v provincii New Brunswick na východe krajiny. Na losicu, ktorá uviazla v ľade na zamrznutej rieke Shediac, upozornil hasičov jeden z miestnych obyvateľov.- Dosiaľ neznámu skicu od Leonarda da Vinciho objavili experti z francúzskeho aukčného domu Tajan po tom, ako ju tam spolu s ďalšími 13 nezarámovanými kresbami priniesol na ocenenie istý lekár na dôchodku. Zbierku diel posúdil riaditeľ predmetného aukčného domu Thaddée Prate.- Adele Dunlapová, ktorá je najstarším občanom Spojených štátov, je opäť o rok staršia. Dosiahla vek 114 rokov.- Fotografie ako päťročný afganský chlapec hral futbal v improvizovanom argentínskom drese Lionela Messiho vyrobenom z igelitovej tašky obleteli svet. Po roku sa už šesťročný Murtaza Ahmadi dočkal veľkého momentu a konečne sa stretol so svojím idolom. Murtaza pricestoval za Messim do Kataru, kde sa FC Barcelona stretla v prípravnom zápase s tímom Al Ahli Dauha. Stretnutie afganského chlapca s argentínskou superhviezdou zorganizoval organizačný výbor majstrovstiev sveta 2022 v Katare.