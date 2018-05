Dojímavé, drsné i zábavné – nezávislé americké filmy na Art Film Feste

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KOŠICE 18. mája 2018 (WBN/PR) - Nezávislá kinematografia je dôležitou súčasťou americkej filmovej produkcie a už niekoľko rokov jej miesto v programe Art Film Festu zabezpečuje sekciaPočas 26. ročníka festivalu ponúkne niekoľko pôsobivých debutov, ale aj nové diela skúsených filmárov a filmárok.„Už viac ako dekádu je americká nezávislá kinematografia na vzostupe. Vzniká stále viac filmov, neustále sa objavujú nové tváre prichádzajúce so svojimi autorskými víziami a oveľa viac ako v minulosti autori experimentujú s obsahom a formou," hovorízostavovateľ sekcie. Dodáva, že nezávislé filmy môžu byť zároveň výborným odrazovým mostíkom pre tvorcov, ktorí sa vďaka nim dostanú do pozornosti filmových štúdií.Príkladom je režisér David Lowery, ktorý nedávno nakrútil fantasy snímkupre štúdio Walt Disney. Medzi dvomi štúdiovými filmami však nakrútil ďalší nezávislý titul, ktorým zaujal viacero festivalov. Surreálna dráma(A Ghost Story, 2017) je poetickou meditáciou o láske a žiali, v ktorej sa hlavný hrdina vracia po smrti na svet ako duch. Vyobrazený naozaj štýlovo – v bielej plachte s dvomi dierami na mieste očí – sleduje životy svojich pozostalých a čas mu plynie úplne inak než im.V nezávislých snímkach sa často objavujú herci a herečky, ktorých kariéra môže neskôr získať hviezdny rozmer. Jennifer Lawrence, v súčasnosti jedna z najúspešnejších hollywoodskych herečiek, pred viac ako siedmimi rokmi zažiarila vo filme režisérky Debry Granik. Režisérkina novinka s názvom(Leave No Trace, 2018) znova predstavuje energickú ženskú postavu, ktorá aj napriek nepriazni osudu dokáže rozhodovať o svojej budúcnosti. V centre príbehu stoja otec s dcérou, ktorých sa spoločnosť po rokoch osamelého života v lesoch snaží naučiť žiť v kontakte s ostatnými. Život plný konvencií a technických výdobytkov sa však dvojica rozhodne opustiť a vrátiť k tomu predchádzajúcemu.„Pulp Fiction trumpovskej Ameriky" - aj tak býva označovaná bizarná komédia(Lowlife, 2018) režiséra Ryana Prowsa. Ako maskovaný El Monstruo v nej vystupuje hlavný hrdina, pokračovateľ rodovej tradície wrestlerských bojovníkov, ktorého vďaka práci pre nevlastného otca pohltilo podsvetie. Považuje sa za vznešeného kriminálnika a plánuje sa po opustení zločineckej dráhy znova vrátiť na výslnie, osud mu však momentálne príliš nepraje a posledná práca nevychádza celkom podľa jeho predstáv.Harry Dean Stanton hral počas svojho života v desiatkach známych filmov, napriek nespornému talentu sa však nikdy nestal hercom hrajúcim tzv. „prvú ligu". Zaslúženou poctou jeho hereckému umeniu je snímka(Lucky, 2017) režiséra Johna Carrolla Lyncha, ktorý je sám úspešným filmovým a seriálovým hercom. Stanton vo filme stvárňuje starého mládenca, ktorý na konci svojho stereotypného života začína uvažovať nad jeho zmyslom.Jednou z trojice režisérok, ktorých filmy budú súčasťou sekcie American Indies, je Jordana Spiro. V dráme(Night Comes On, 2018) rozpráva príbeh osemnásťročnej Angel, ktorá opúšťa polepšovňu po odpykaní trestu za nedovolené ozbrojovanie. Spoločne so svojou desaťročnou sestrou sa vydáva na cestu za otcom, ktorý je zodpovedný za matkinu smrť. Skutočnými udalosťami inšpirovaný film divákom dokáže, že nádej a láska pomáhajú prekonať aj tie najtemnejšie obdobia života.Dohromady sedem filmov sekciesi budete môcť vychutnať v programe 26. ročníka Art Film Festu, ktorý sa v Košiciach uskutoční v dňoch 15. až 23. júna 2018.