Dokument o pôrodoch na Slovensku uvedú na festivale dokumentov

Bratislava 16. októbra (TASR) - Celovečerný debut Zuzany Límovej Medzi nami (2016), proti ktorému sa postavilo na odpor štátne zdravotnícke zariadenie, dnes uvedie 18. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet. Lístky na premiéru filmu o pôrodoch na Slovensku sa vypredali za jeden deň, festival preto pridáva ďalšiu projekciu v utorok 17. októbra.uvádza Jedensvet.sk.Viac ako hodinový dokument odkrýva bežnú rutinu pôrodných sál a spochybňuje pôrod akoMedzi nami (Before I Met You) zaznamenáva snahu žien udržať si vlastnú dôstojnosť a ponúka svedectvá tých, ktoré v sebe našli odvahu prehovoriť. Doplňujú ich zábery zachytené počas všedných dní v štátnej pôrodnici a rozhovory s personálom.hovorí nezávislá novinárka a filmárka, ktorá odkryla svet za zatvorenými dverami pôrodníc, kam je zvyčajne dovolené vstúpiť iba budúcim mamičkám.Límová chce svojím filmom otvoriť verejnú diskusiu o živej téme slovenského pôrodníctva aj zdravotníctva ako takého.uviedla pre TASR.Na snímke, ktorú premietne festival v Rumunsku a uvidia ju tiež diváci v Taliansku, Česku i Chorvátsku, pracoval medzinárodný tím. K slovenskej režisérke sa pridala kameramanka Selina Becker z Nemecka a strihačka Morgana Tinebra z Talianska. O zvuk a hudbu sa postarali študenti VŠMU a snímku konzultovali filmári z celého sveta.komentovala 33-ročná dokumentaristka a matka genézu filmu, ktorý produkovala medzinárodná škola ZeLIG - School for Documentary, Television and New Media v talianskom Bolzane.uzavrela Zuzana Límová.