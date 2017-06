DOKUMENT: Otvorený list predsedu vlády SR R. Fica prezidentovi UEFA

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie po skončení 61. schôdze vlády SR Foto: Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie po skončení 61. schôdze vlády SR

Bratislava 26. júna (TASR) - Otvorený list predsedu vlády SR Roberta Fica adresovaný prezidentovi UEFA A. Čeferinovi v súvislosti s európskym šampionátom hráčov do 21 rokov v Poľsku.Vážený pán prezident,dovoľujem si obrátiť sa na Vás, nielen ako fanúšik slovenského športu, ale aj ako predseda vlády Slovenskej republiky, ktorému nie je ľahostajná výchova a názory mladých ľudí. Ja ako politik, Vy ako predstaviteľ jednej z najvplyvnejších športových asociácií na svete, si určite uvedomujeme našu zodpovednosť za to, aby sa akékoľvek spoločenské dianie, vrátane toho športového, nieslo v duchu fair play. Demokratické voľby nám umožnili meniť spoločensko-športovú realitu a každodenne musíme čeliť novým výzvam, ktorými posúvame veci vpred. Oceňujem Vašu prácu, pretože ste boli zvolený do vedenia európskej futbalovej asociácie ako reprezentant malej krajiny, a preto cítim, že sa snažíte presadzovať záujem aj ekonomicky slabších a menších futbalových zväzov. I spolupráca slovenského futbalového zväzu s Vami je veľmi dobrá, o čom som ako predseda vlády Slovenskej republiky informovaný.Preto, aj na základe poznania Vašej práce a pozitívnych referencií o nej, sa na Vás obraciam v súvislosti s udalosťami, ktoré sa odohrali na futbalovom európskom šampionáte do 21 rokov v Poľsku. Našim susedom chcem zablahoželať k úspešnej organizácii tohto športového sviatku, v rámci ktorého vytvorili slovenským mladíkom spolu s fanúšikmi priam domáce prostredie. Podujatie však bolo, bohužiaľ, vážne poznačené nedôstojným vystúpením reprezentácií Nemecka a Talianska v boji o postup do semifinále.. Slovenské futbalové talenty z pohľadu športových výkonov urobili všetko pre to, aby si vybojovali postup do ďalšej fázy turnaja, a za skvelú reprezentáciu našej krajiny si zaslúžia náš rešpekt. Na čo však určite neboli pripravení, bola fraška v podaní hráčov vyspelých futbalových krajín Talianska a Nemecka. Preto rozumiem slovám i slzám reprezentačného trénera Pavla Hapala, ktorý vyjadril svoje rozčarovanie nad spôsobom, akým bol ich vzájomný zápas odohraný. Vzniknutá situácia mi pripomenula dávnu futbalovú históriu, keď na Majstrovstvách sveta vo futbale v roku 1982 podobné nedôstojné divadlo pred očami fanúšikov tejto krásnej hry zohrali reprezentácie Nemecka a Rakúska na úkor futbalového trpaslíka Alžírska. Preto verím, že dáte celú záležitosť preveriť a UEFA vytvorí na ďalší turnaj pravidlá, ktoré uprednostnia športový výkon pred možnými neférovými dohodami. Je to totiž neúcta voči samotným športovcom, fanúšikom, ale aj krajinám, ktoré reprezentujú.Vážený pán prezident, aj keď pôsobíme v rozdielnej spoločenskej sfére, naša zodpovednosť za vytváranie fair play pravidiel je podobná. V tomto konkrétnom prípade nesiete zodpovednosť za formovanie vedomia mladej športovej generácie a zároveň za ich presvedčenie, že za úspešným výsledkom stojí talent, množstvo hodín strávených na ihrisku, viera vo vlastné sily, odhodlanie zvíťaziť, a nie zákulisné dohody.Uvedomujem si, že futbal ako vplyvný ekonomický fenomén prináša so sebou aj tienisté stránky. Preto mi dovoľte zaželať Vám veľa úspešných činov a množstvo dobre vykonanej práce s cieľom rozvoja európskeho futbalu tak, aby tento obľúbený šport prinášal pôžitok fanúšikom vo všetkých krajinách. Rád Vás na Slovensku privítam aj na osobnom stretnutí na Úrade vlády SR.S pozdravomRobert Fico, predseda vlády SRTASR informoval Tlačový odbor Úradu vlády SR.